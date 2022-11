El área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo durante estos días la renovación de los parterres del paseo Sagasta. Desde el consistorio informaron en su momento que el objetivo es, además de embellecer la zona, crear una vía "biosaludable" con más vegetación, sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la actuación que se está llevando a cabo. Desde la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) han cuestionado que el resultado final sirva para conseguir lo esperado.

El paseo de Sagasta estaba hasta estos días con unos setos densos de pittosporum, comúnmente llamado azahar de China, de una altura de metro a metro y medio. En primavera da unas flores blancas "con olor de azahar a la que acuden los insectos y en otoño los frutos ofrecen alimento a las aves", explican desde la asociación. "Llevan décadas en el paseo y estaban bien mantenidos, ofreciendo una barrera visual ante el trafico a la vez que amortiguaban la contaminación y el ruido provocado por el mismo, aspecto que favorecía que numerosas personas encontraran en los bancos adosados a esos setos un cierto refugio que les aislaba del intenso tráfico de la zona", relata Ansar en una nota de prensa.

Pero ahora, advierten desde la entidad naturalista, "se esta procediendo a la eliminación total" de estos setos y "la razón se explica en un cartel en el que indica: 'Estamos mejorando Paseo de Sagasta': Nueva jardinería, automatización de riego, fomento de la biodiversidad".

Pero, según advierte Ansar, la justificación de la actuación que se está llevando a cabo contiene contradicciones. "Por un lado se dice que se va a a ampliar la superficie arbolada de 153 a 578 arboles, pero en el inventario de especies todo son arbustos, solo hay 22 arboles o arbustos grandes que no superan 3 metros de altura. Y por otro lado se señala que se quiere hacer frente a las olas de calor proporcionando más zona de sombra pero según el mismo informe esta se amplía de 12.400 a 13.000 metros cuadrados, es decir apenas 600 metros cuadrados", critican desde la organización.

En la justificación de esta obra se alude además a la emergencia climática y en este sentido se indica que en esta obra se “aplicaran soluciones basadas en la naturaleza para conseguir un recorrido biosaludable gracias a la reducción del ruido y contaminación y la mejora de la biodiversidad y calidad del aire”. Estas funciones, advierte Ansar, "en gran parte ya las estaban cumpliendo los anteriores setos".

Respeto "a la vegetación existente"

"Dudamos que se consiga con la transformación que se está realizando, al menos en bastantes años. No entendemos si la mejora realizada va a ser similar a la ya ejecutada en meses pasados en el tramo más próximo al parque Pignatelli, en donde, tras eliminar los setos existentes y por tanto la función ambiental que desempeñaban, se plantaron unos pequeños arbustos y unas flores que duraron unos meses y que en la actualidad el lugar que ocupan está vacío. No vemos que esta actuación haya supuesto una mejora ni en el bienestar de los paseantes ni en la amortiguación de ruido y contaminación ni una barrera visual frente al tráfico rodado", denuncian desde la entidad.

Desde la Asociación Naturalista de Aragón denuncian así "las practicas habituales del Servicio de Parques y Jardines en calles, parques y plazas, en donde se entiende que mejorar un espacio requiere arrasar con lo existente". "Las soluciones basadas en la naturaleza de las que se presume, deberían implicar el respeto a la vegetación existente que como en este caso estaba cumpliendo unas funciones ambientales. La vegetación que se pueda plantar tardará tiempo en crecer y ejercer la barrera visual que realizaba la talada", lamentan.

En el informe se señala que se van a reducir la contaminación de óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y CO2 "pero no se indica la situación de partida para poder compararlo en el futuro con la propuesta planteada". "En nuestra opinión se está invirtiendo un presupuesto que no mejora el estado del paseo ni para las personas que lo utilizan ni para la disminución de la contaminación, uno de los objetivos de la reforma planteada. Por todo ello desde Ansar demandamos que cualquier intervención de naturalización y mejora de la biodiversidad en el espacio urbano no lleve consigo la eliminación del patrimonio natural existente", zanjan.