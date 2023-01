Decenas de personas desayunan frente al Buñuel para mostrar su apoyo a los colectivos permanecen dentro del edificio

Ha sido una mañana extraña frente a las puertas del centro social Luis Buñuel, en la plaza Santo Domingo de Zaragoza, en el barrio del Gancho. Un grupo de gente ha dormido dentro del edificio para mostrar su resistencia frente al desalojo instado por parte del ayuntamiento al amparo de la Justicia (si bien el proceso sigue a la espera de una sentencia definitiva). Este lunes, 23 de enero, era la fecha límite impuesta por el equipo de PP y Cs para vaciar el centro, por lo que la emoción y el miedo a un desalojo forzoso han convivido en un ambiente reivindicativo.

Ya las 6.00 de la mañana, decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio para "mostrar su apoyo" a las personas y colectivos que han pasado la noche en el Buñuel. El plan era desayunar todos juntos y estar atentos por si aparecía la Policía o algún técnico municipal. Ha habido café, chocolate, churros, magdalenas y leche caliente para contrarrestar un frío que no ha mermado la asistencia de simpatizantes y usuarios del centro. El perfil además ha sido diverso: había gente mayor, joven, políticos, ciudadanos, vecinos...

"Estamos aquí desde primera hora de la mañana, dando desayunos, apoyando contra el desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Acaba de venir una vecina, muy maja, a traernos dos botes de chocolate caliente con churros. Y así toda la mañana. Algunas compañeras hemos traído café, pero como ha venido tanta gente, las mismas vecinas de acá nos dejan entrar a sus casas, para calentar el agua y la leche. Nos han traído de todo: fruta, capuchinos, dulces de la pastelería", explicaba María Zambrano, usuaria de de varias actividades del centro y voluntaria de la Olla comunitaria, una iniciativa solidaria que reparte más de 250 raciones de comida caliente todas las semanas.

No hay diálogo con el ayuntamiento

No obstante, conforma las horas pasaban y el frío apretaba, parecía más claro que el desalojo no se iba a producir este lunes, tal y como, por otra parte, comunicó el ayuntamiento el viernes a los medios de comunicación. No obstante, desde la asociación que ha gestionado el CSC Luis Buñuel no han recibido noticia alguna por parte del consistorio.

"Igual que en los últimos cuatro años y seguimos intentando tener un diálogo con el ayuntamiento, ayer (por el domingo) se les envió una carta, se le envió una carta directamente al alcalde Azcón. Seguimos sin tener respuesta. Si no quieren escuchar a la ciudad... Las notificaciones que tenemos son a través de la prensa porque la comunicación no está siendo devuelta, pero nosotras estamos interesadas en poder hablar con ellos", explicaba una de las portavoces de la asociación.

Mientras se repartía café y bebidas calientes, los asistentes han repetido los lemas que ya se han ido escuchando en los últimos días en las varias concentraciones y manifestaciones de apoyo al Buñuel que ha habido en la ciudad. "¡El Buñuel no se rinde!", "¡que no, que no, que no desalojamos, que sí, que sí, que sí que nos quedamos!", clamaban los asistentes, que también han entonado el 'Canto a la libertad' de Labordeta. También se aplaudía a las personas que permanecen dentro del edificio cada vez que salían o se asomaban.

Así con todo, la concentración frente al Buñuel ha sido más simbólica que otra cosa, puesto que ya el viernes el ayuntamiento comunicó que, una vez entregaron las llaves desde la asociación y tras comprobar que el centro seguía abierto y con gente dentro, pondrán el asunto en las manos de la Justicia para poder forzar un desalojo. Mientras tanto, eso sí, los colectivos que desarrollaban sus actividades en el Buñuel han advertido que continuarán dentro.

"Lo que está claro es que el proyecto del Luis Buñuel vive y hay actividades que son imprescindibles para un montón de gente. Y van a continuar. De la forma que sea. No tenemos una bola mágica que nos diga que va a pasar por desgracia. La decisión de que la vida en el Buñuel continúe y que el proyecto siga para delante, eso sí, es inamovible", comunicaron las portavoces de la entidad.

"Notamos que el apoyo es máximo. Es increíble que un lunes a las 6 de la mañana se haya conseguido que tanta gente se mueva, gente que se ha tenido que pedir días de fiesta, que ha tenido que compaginar el venir aquí a las 6 de la mañana para luego irse a trabajar", defendieron desde la asociación CSC Luis Buñuel.