La concejala del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha pedido explicaciones sobre el nombramiento del nuevo director financiero de Zaragoza-Vivienda, Jesús Nogueras, al ser exsocio del actual gerente, José María Ruiz de Temiño, y compartir, junto con el director técnico, Félix González, un grupo de pádel que participa en torneos.

Broto ha precisado que el nuevo director financiero -que se nombra tras la jubilación del anterior- ha trabajado junto a Ruiz de Temiño y también comparten equipo de pádel. La estructura directiva de Zaragoza Vivienda está compuesta por tres personas que han sido compañeros de trabajo en la misma empresa, Ingennus, y compañeros de pádel, ha sintetizado la concejala de ZeC.

En rueda de prensa, junto al segundo en la lista de ZeC a las próximas elecciones municipales, Suso Domínguez, han mostrado su preocupación por las "sombras y dudas que despierta el modelo del PP en los procesos selectivos" de Zaragoza Vivienda.

"No dudamos de que el proceso se ha hecho de forma correcta", ha precisado Broto, para apostillar Suso Domínguez que "llama la atención y es curioso" que se dé esta situación entre tres directivos de Zaragoza Vivienda.

Suso Domínguez ha relatado que el proceso de selección de este puesto, con una retribución de 66.000 euros anuales, "guarda muchas similitudes" con lo sucedido con el actual director técnico de Zaragoza-Vivienda, Félix González, quien fue seleccionado "tras haber estado trabajando durante catorce años, en dos empresas distintas con el actual gerente". Asimismo, ha contado que el gerente de la sociedad municipal "se autodesignó como presidente de la comisión de selección y se reservó un peso mayor en la valoración de los candidatos".

"Curiosa coincidencia"

No obstante y "ante las anteriores denuncias de ZeC", el gerente no participó en la comisión de selección, pero sí lo hizo en el proceso de elaboración del examen, "precisamente la fase del proceso de selección en el que el interesado consiguió una mayor puntuación y que inclinó la balanza para obtener la plaza". Suso Domínguez y la concejala Broto han destacado "la curiosa coincidencia de que las tres personas implicadas y que ahora mismo ocupan la mayor parte de la estructura directiva de Zaragoza Vivienda, no solo hayan trabajado en la misma empresa, sino que también compartieran equipo de pádel".

Al respecto, Domínguez ha calificado de "tomadura de pelo" que de siete integrantes de la dirección de Zaragoza Vivienda, tres formen parte de un mismo equipo de pádel. "Parece -ha opinado- que la meritocracia depende mucho más de con quién te sentabas en el pupitre en el colegio o con quién haces deporte que realmente de tus capacidades personales y profesionales".

Además, ha considerado que en este mandato "la pérdida de más de 170 empleos públicos es una comparativa muy hiriente". Ambos han insistido en recalcar que la parte administrativa del proceso "ha sido formalmente correcta, sobre todo después de las constantes denuncias que ZeC ha hecho en las contrataciones de este tipo, la política de personal, con denuncias de acoso laboral y limitaciones a la libertad sindical, junto a peticiones de los grupos municipales de cese del actual gerente, pero esta suma de casualidades no deja de llamar poderosamente la atención", ha destacado Broto.

Sobre si se trata de un caso de nepotismo, Broto ha contestado al exponer la descripción de la Real Academia Española (RAE) sobre esta palabra y ha añadido: "Creemos que hay muchas sombras en Zaragoza Vivienda, que es una empresa de capital público".

Pliegos "sospechosos"

Broto ha pedido tanto a la concejal de Vivienda, Carolina Andreu, como a la candidata del PP a la Alcaldía, la concejala municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, una garantía de "total transparencia de los procesos que se están llevando a cabo desde Zaragoza Vivienda" al considerar que "son ya demasiadas dudas y casualidades lo que la gestión del actual gerente está produciendo".

Al respecto, ha recordado que recientemente ZeC ha criticado un "más que dudoso proceso" en la elaboración de unos pliegos "que parecían hechos a medida" por el gerente de Zaragoza Vivienda para beneficiar a una empresa con la que también tuvo relación durante su paso por Ingennus, empresa de la que fue socio". Precisamente, ha sido la "denuncia de dichos pliegos" lo provocó que se retiraran y se elaboraran unos nuevos, pendientes de adjudicación, ha apostillado.