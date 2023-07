El Gobierno de Aragón ha activado este martes a las 12.00 horas la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) debido a la situación de riesgo previsto por las altas temperaturas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso rojo, de 13.00 a 21.00 horas, para la Ribera del Ebro (Zaragoza), donde se podrían alcanzar los 43º C, y sur de Huesca y Bajo Aragón (Teruel), con temperaturas máximas previstas de hasta 42º C.

También ha emitido aviso naranja en esa misma franja horaria para el resto de Aragón, con unas temperaturas máximas previstas de hasta 41º C en centro de Huesca, Cinco Villas e Ibérica zaragozana; de 39º C en Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo; y de 37º C en el Pirineo.

La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de Protección Civil. Desde Protección Civil se insta a los municipios a que extremen las precauciones por el aumento de las temperaturas.

El Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón insta también a la población a extremar las medidas de precaución para evitar generar un incendio forestal. En esta época está, en general, prohibido el uso del fuego en el monte y su entorno --quemas, barbacoas--.

Además, el uso de maquinaria que pueda generar chispas como cosechadoras o radiales y la manipulación de petardos o fuegos de artificio deben realizarse extremando las medidas de prevención. Por último, si se tiene una vivienda en un entorno forestal se debe eliminar la vegetación seca y otros combustibles del entorno para evitar que un incendio pueda afectar a la vivienda.