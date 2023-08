Experimenta. Crea. Desconecta. Bajo este eslogan define Andrea Más Ciprés su iniciativa Pinta y Brinda: talleres donde disfrutas de un aperitivo acompañado de un buen vino y, al mismo tiempo, dejas fluir tu lado más artístico sobre un lienzo.

Pionera en esta actividad en la capital aragonesa, Andrea acoge desde septiembre de 2022 a todas aquellas personas que buscan desconectar de su rutina pintando sobre el lienzo. “El arte tiene una parte muy terapéutica, muy de meterse en el cuadro y meterse en la actividad, desconectar durante un rato de todo el ruido de fuera”, apunta la joven. Un buen vino y un aperitivo es lo que hace que esta actividad sea tan única y reconfortante.

Pinta y Brinda no entiende de edades ni tampoco de experiencia: “Viene gente de todos los años, la mayoría no saben pintar, o no han pintado nunca o solamente en la escuela, pero nunca sobre lienzo o con pincel”.

"Una parte muy terapéutica"

Para Andrea, la pintura ha sido su vía de escape desde pequeña. Ella la define como "una parte muy terapéutica en mi vida". Incluso llegó a plantearse la idea de estudiar algo relacionado con ella. Sin embargo, el mundo de la psicología fue lo que más acabó atrayendo a esta joven zaragozana.

Puso rumbo a Barcelona y en esta ciudad fue donde comenzó sus estudios. Ahí se topó con un taller de pintura y, al regresar a Zaragoza y ver que no existían iniciativas similares, decidió emprender con Pinta y Brinda: “Me di cuenta de que faltaba en Zaragoza un lugar para hacer planes más originales, más allá del típico ‘tomar algo’. Entonces el hecho de no encontrar un lugar para hacer un plan original en la ciudad me inspiró y animó a hacerlo”.

La joven, que toma el mando de la actividad aportando las técnicas básicas y los principales consejos para pintar, asegura que “siempre anima a las personas a que innoven, a probar cosas distintas en los cuadros dependiendo de sus gustos propios”. Esto es especialmente lo que más cautiva de su trabajo a Andrea, porque “quedan cuadros superbonitos y muy distintos todos”.

Está claro que en Pinta y Brinda lo que más importa es disfrutar del acto de pintar y dejar fluir tu imaginación. Otro de los objetivos que tiene Andrea como encargada de esta iniciativa es asegurar que la gente consiga socializar: “Conforme nos hacemos mayores cuesta un poco conocer gente porque todo se resume a ‘casa y trabajo’. A veces es difícil salir de esa rutina, por eso creo que este taller es un buen recurso para ello”.

Una cita sobre el lienzo: el proyecto que retoma Andrea

Por el momento, Pinta y Brinda solo ofrece talleres sueltos que tienen una duración de aproximadamente tres horas y que se realizan durante varios días al mes. La propietaria los sube a la web de Pinta y Brinda y, desde ahí, los interesados se apuntan y pagan la entrada.

Tal y como explica Andrea, en estas actividades se pintan cuadros enfocados a la naturaleza o de momentos en los que la joven se ha inspirado.

Te puede interesar: Planes 5 pueblos bonitos cerca de Zaragoza para visitar este otoño

“Hay talleres que se acaban mucho más rápido, por ejemplo el sábado, entonces la gente suele apuntarse con un poquito de antelación”. La joven zaragozana quiere ampliar poco a poco su oferta y retomar los talleres para solteros: “No son citas de ‘tú a tú’, sino talleres de pintura enfocados a personas predispuestas a una relación".

La combinación del arte y "un buen vinito y un aperitivo" son la clave del éxito de los talleres de Andrea. Ella prefiere no arriesgar con nuevas técnicas (como relieves o texturas) y seguir apostando por la esencia natural de Pinta y Brinda.