Sorpresa y desconcierto. Eso es lo que sienten los consumidores cuando van al supermercado y ven la subida de precios que ha experimentado en el último medio mes el aceite de oliva virgen extra. Una subida generalizada que afecta a todas las marcas y que, según los productores, se debe a la escasez de este, hoy más que nunca, oro líquido. Hasta cuatro o cinco euros de más cuesta actualmente el litro de aceite en los supermercados.

Muchos clientes ya optan por cambiar de marca y escoger una más barata. "Muy caro, creo que ha subido un 40 o 50%, buscaré un aceite de menor calidad porque me parece un precio excesivo", explica Nicolás Fernando, que acudía a realizar su compra en un supermercado del centro de Zaragoza y se encontraba con este incremento de precio.

Un producto esencial que no puede faltar en ninguna casa y que en algunos hogares se guarda como oro en paño. Yeris Palma opta por ahorrar usándolo solo para lo imprescindible. "Compro para freír el de girasol y el aceite de oliva lo uso solo para las ensaladas, lo intento utilizar lo menos posible porque ha subido mucho". Asegura que antes lo compraba por 5,40 euros y ahora la misma botella cuesta 1,39 euros más, aun siendo de marca blanca.

A pesar de la subida de precios, muchos clientes prefieren seguir comprando la misma marca en lugar de optar por otras más económicas. "Suelo comprar siempre virgen extra y está desorbitado, cada día es más caro. Aun así voy a seguir comprando la misma marca porque no me fío de otra", comenta María Jesús Gil.

"No me planteo comprar otra marca mientras me lo pueda permitir. Pero ha pegado una subida importante, la última vez que vine a comprar cogí una botella de litro por ocho euros y hoy está a doce", declara Carmen Allué. "Compro siempre la misma marca porque es de Aragón, hace unas semanas estaba a cuatro o cinco euros menos", añade María Isabel Sepúlveda.

Te puede interesar: Aragón La compra de aceite de oliva cae más de un 12% por el alza de los precios

Un incremento que se nota a la hora de llenar la cesta de la compra y que hace que muchos usuarios se replanteen elegir otra marca, como el caso de Antonio Noavilles. "Está muy caro, no lo había visto nunca a nueve euros, supongo que cogeré otro más barato".