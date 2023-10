PREGUNTA: Hoy comienza a operar Uber en Zaragoza. ¿Cómo se ha gestionado este desembarco? ¿Por qué ahora y no antes?

RESPUESTA: Aterrizamos en Zaragoza porque España para nosotros es un país prioritario a nivel global. Es un mercado que está creciendo muy fuerte. De hecho, este año hemos crecido un 50% con respecto a 2022. Ya estamos operando en nueve ciudades y Zaragoza va a ser la décima. Y uno de los motivos por los que aterrizamos aquí, aparte de que es la quinta ciudad de España en base al índice de actividad económica, es que es una capital muy interesante por su tejido empresarial e industrial que está creciendo. Queríamos seguir la estela de otras multinacionales como Amazon y Microsoft que están invirtiendo en la zona y estableciendo sus centros logísticos y sus bases de datos y creando empleo aquí. Nosotros queremos también apostar por la zona. Y Zaragoza está liderando el tema de la sostenibilidad, que es algo que está muy en línea con nuestra misión como empresa.

P: En Zaragoza ya operan y han operado antes empresas de movilidad compartida. ¿Hay demanda suficiente?

R: Nosotros creemos que sí. El año pasado más de 130.000 personas abrieron la aplicación de Uber en Zaragoza para buscar un coche cuando todavía no existía el servicio. Hay muchos turistas, sobre todo internacionales, que llegan con la aplicación de Uber ya instalada porque es la que conocen y utilizan en sus países de origen.

P: Cabify llegó a Zaragoza ya en el 2020, ¿teme que esto les perjudique a la hora de abrir su propio nicho de mercado?

R: No creo que estemos en desventaja. Al final se trata del mismo servicio, por lo que ya existe un mercado, y cuanta más oferta y más opciones de movilidad tengan los usuarios, mejor, eso siempre favorece el crecimiento del sector.

P: En Aragón hay una serie de normas específicas para los VTC. Los servicios no se pueden reservar con menos de 15 minutos de anticipación y los coches no pueden buscar clientes por la calle.

R: Vamos a cumplir con todas las normativas locales y regionales. Aunque creo que es importante destacar que la restricción del tiempo mínimo de espera es algo que ya ha sido contestado en los tribunales. Se han pronunciado las autoridades de la competencia en España y también la Comisión Europea y lo consideran contrario a derecho. Y varios de los tribunales superiores de Justicia de comunidades como Murcia, Cataluña, Valencia e incluso País Vasco se han pronunciado en contra de este tipo de restricciones. Nosotros confiamos en que Aragón legisle y actualice su legislación conforme a estos últimos pronunciamientos.

P: Pero aquí en Aragón no ha habido todavía sentencias de ese tipo. ¿Llevarán esta restricción a los tribunales de la comunidad para tratar de que desaparezca?

R: No, no, no. Existe ya jurisprudencia a nuestro favor, pero que quede claro que nosotros vamos a cumplir con los requisitos de tiempo mínimo de espera como ya hacemos en otras comunidades en las que existe esta restricción.

P: A través de la nueva aplicación de Uber se podrán reservar taxis. ¿Es una manera de calmar los ánimos?

R: Nosotros ya venimos trabajando de la mano del taxi desde hace un tiempo. Creemos en un modelo de convivencia entre los taxistas y los VTC y Madrid es un ejemplo de ello donde esto funciona muy bien. En toda España hay 4.000 taxistas registrados en la aplicación.

P: ¿Han hablado ya con la Asociación Provincial de Autotaxi para anunciarles su llegada?

R: Hemos hablado con las autoridades locales, siempre vamos de la mano de los ayuntamientos. Y con los taxistas vamos a entablar ahora una relación y, de hecho, la aplicación se abre ya a partir de hoy para taxistas, aunque hasta que se den de alta y haya taxistas disponibles para los usuarios van a pasar unos días. Para ellos es un complemento a los servicios que consiguen a mano alzada. De hecho los taxistas que tenemos en Madrid ganan el doble con Uber.