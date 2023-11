La junta de portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza debatió ayer una propuesta del PP para regular las aportaciones que hace el consistorio a los grupos políticos municipales. El pasado viernes se dio a conocer un informe del Interventor General, que todavía no es definitivo y contra el que caben alegaciones, en el que el órgano fiscalizador solicitaba al PP que reintegrara en las arcas más de 211.000 euros de dinero que había recibido para contratar personal pero que no había gastado para tal fin.

El interventor lleva años reclamando a los partidos políticos del ayuntamiento que pacten fijar un sistema para devolver los remanentes de los grupos municipales y para establecer unas normas más claras con respecto a las aportaciones que se hacen desde el consistorio a los partidos para su funcionamiento.

En el mandato anterior los portavoces pactaron que los partidos tuvieran la opción de contratar a sus propios trabajadores sin que estos tuvieran que estar adscritos como personal eventual del ayuntamiento.

El PP y Vox se acogieron a esta fórmula que implicaba que sus grupos municipales recibían más dinero para poder contratar personal, mientras que el resto de los grupos solo recibían aportaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento de los partidos.

No obstante, los populares no gastaron el dinero para lo que lo recibieron, por lo que ahora querrían regularizar la situación con un acuerdo que no ha convencido al resto de partidos políticos municipales, que son el PSOE, Vox y Zaragoza en Común.