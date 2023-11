Zaragoza en Común ha presentado este jueves una moción, que llevará al próximo pleno, en la que pide el cese de la consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno municipal, Tatiana Gaudes, por su "pésima gestión" y los "errores" cometidos en la solicitud de la bonificación de 8 millones de euros para el transporte público de la ciudad, que "no han hecho".

Tal y como ha asegurado la concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, "perder la bonificación no se debe a un error informático como ha dicho el señor Serrano, consejero de Urbanismo", sino a "una mala redacción de la petición o, bien, a que directamente no la han solicitado".

En esta moción, la formación también ha pide la reprobación de Víctor Serrano por "decir falsedades en rueda de prensa y mentir a la ciudadanía", así como las responsabilidades "necesarias" a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al ser "responsable última de estos errores en la gestión de su gobierno".

"Víctor Serrano mintió ayer a la ciudadanía, a los periodistas, a todos los grupos políticos y al Ministerio de Transporte. Hizo creer que la pérdida de los 8 millones de euros había sido un error informático y llegó a responsabilizar a un técnico del Consistorio como el posible culpable. Hoy sabemos que se debía a una incompetencia del Gobierno de Chueca y de la Consejería", ha subrayado.

En este sentido, la concejal ha recordado que Gaudes, el 6 de noviembre, manifestó que "no se había redactado bien la petición con excusas como que se había mandado al Gobierno de Aragón, que coincidía con el periodo vacacional o que había falta de datos".

"No saben gestionarlo"

Con el objetivo de "pedir responsabilidades a quien las tiene", Elena Tomás ha criticado que "es curioso escuchar a este Gobierno quejándose del poco dinero que recibe del Gobierno central o de Europa cuando es todo lo contrario y el problema está en que no saben gestionarlo".

Además de considerarlo de "enorme gravedad", ha pedido que "deberían asumirlo, poner los mecanismos necesarios para conseguir esa bonificación y pensar que los insultos al Gobierno de España van a dificultar ese diálogo".

No obstante, Tomás ha afirmado que ZeC va a estar "para lo que necesiten", porque "primero es la ciudadanía y conseguir que esa bonificación llegue al Ayuntamiento". "No solo porque es necesario para moverse en transporte público, sino porque tendrá que salir del bolsillo de los ciudadanos en el caso de que no se consiga".