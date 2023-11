Estas son las claves de la Capitalidad Europea del Deporte que ostentará Zaragoza

Ser Capital Europea del Deporte no supone, de por sí, nada. Conseguirlo no significa que vayan a llover finales ni campeonatos mundiales, pero el reconocimiento facilitará a Zaragoza atraer grandes eventos bajo el paraguas de este título. La capital aragonesa, por tanto, no ha conseguido todavía nada pero el nombramiento supone, en palabras del concejal delegado de Deporte del ayuntamiento, Félix Brocate, «una maravillosa excusa» para trabajar en esa línea y conseguir que el deporte sea «santo y seña» de las políticas municipales. Estas son las claves de la capitalidad.

¿El título garantiza algún evento? No. Todos los eventos que se celebren bajo el paraguas de la Capitalidad Europea del Deporte serán impulsados por el propio ayuntamiento, que tendrá que seguir trabajando para convencer a otras instituciones, federaciones y organizaciones de que la ciudad del Ebro es la mejor opción para celebrar eventos deportivo no solo de alto nivel, sino también en los niveles de base. No obstante, el sello conseguido por Zaragoza sí que le pondrá las cosas más fáciles a la ciudad a la hora de conseguir atraer esos campeonatos. Es decir, el título no basta, pero ayuda. A partir de ahí, todo dependerá del empeño que el ayuntamiento le quiera poner y de la cantidad de actividades con las que quiera revestir la Capitalidad. Pero según explica Brocate en declaraciones a este diario, será mucho el empeño que se ponga. «Este mismo sábado vamos a empezar a trabajar en la programación», asegura. A día de hoy la idea es dedicar cada uno de los meses del año a un sector de la población y relacionarlo con el deporte. Habrá uno para los mayores, para las personas con capacidades diferentes, para el deporte escolar... Y la idea es que cada uno de esos meses se cierre con un evento que tenga la máxima repercusión posible fuera de nuestra ciudad. Zaragoza será la Capital Europea del Deporte en 2027 A pesar de que Zaragoza será Capital Europea del Deporte en 2027, la capital aragonesa va a mantener su candidatura para albergar la Copa del Rey de baloncesto en 2026, puesto que la idea es que ya el año que viene comience a aprovecharse el título otorgado por Aces. ¿Se construirán nuevos equipamientos? Sí, pero el esfuerzo presupuestario principal será del propio ayuntamiento con los fondos de los que dispone. Conseguir el sello de Capital Europea del Deporte puede ayudar a la ciudad de cara a conseguir patrocinadores para ciertos eventos y acceder a fondos europeos para construir o actualizar infraestructuras, pero no es algo que no estuviera ya en la hoja de ruta del Gobierno municipal. Según explica Brocate, el consistorio va a intentar que el Gobierno de España declare la capitalidad de interés público para que las empresas que decidan invertir en la ciudad puedan tener ventajas fiscales. Y también se intentará que el Consejo Superior de Deportes se involucre con la capital aragonesa. Espacio para los nuevos deportes urbanos El concejal delegado de Deporte explica que para 2027 al ayuntamiento le gustaría ya tener «por lo menos dos» de las infraestructuras de la Ciudad del Deporte. Estas podrían ser la piscina cubierta con medidas olímpicas, un equipamiento del que Zaragoza ahora no dispone, y la pista de atletismo cubierta con las medidas reglamentarias para la competición oficial. Además, tendrían que estar terminados los centros deportivos municipales de La Almozara y Valdespartera. «El objetivo es también mejorar las infraestructuras que ya tenemos», cuenta Brocate. Y dentro de estas infraestructuras, el concejal delegado de Deportes cuenta que el Ebro cobrará especial relevancia para celebrar campeonatos de remo, kayac y paddle surf. Entre las previsiones está también que Zaragoza acoja el campeonato del mundo de pesca femenino. Y para los años previos, Brocate quiere impulsar también la construcción de equipamientos de los deportes urbanos que hoy en día triunfan entre los jóvenes, como el skate, el parkour y la calistenia. Toda la programación estará acompañada además de congresos, jornadas y eventos sobre el deporte para que la ciudad entera se empape de ello. «El objetivo final es que todos los zaragozanos hagan ejercicio físico. La Capitalidad Europea del Deporte no es humo», zanja Brocate.