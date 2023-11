La Casa de la Mujer de Zaragoza recibe de media a seis víctimas de violencia de género por día. «Muchas vienen a pedir información, otras directamente a pedir ayuda», explica María López Campos, trabajadora social en la entidad. En total, según afirmo la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el lunes pasado, en lo que va de año ya se han acercado 884 mujeres en busca de auxilio y, de esa suma, 507 son nuevas víctimas.

Este refugio femenino de Zaragoza, situado en la calle Don Juan de Aragón, que depende del Ayuntamiento de Zaragoza, está compuesto por un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales especializado en el ámbito de violencia de género. La Casa de la Mujer pretende «atender de la forma más amplia posible a las víctimas», con un horario de apertura de ocho de la mañana a siete de la tarde. En esas horas, «todas las trabajadoras estamos a disposición de quien quiera pedir ayuda y necesite contarnos su historia», menciona López.

El modus operandi funciona de la siguiente manera: «nosotras les proporcionamos a las mujeres que lo demanden una orientación sobre el proceso que van a tener que seguir, que no es fácil. Dependiendo del caso, las derivamos a un servicio u otro. Ya sea poner a su disposición una psicóloga, una abogada o darles acompañamiento en el proceso judicial», explica la empleada del centro.

Otra de las labores de estas trabajadoras es garantizar que las mujeres que no pueden volver a sus domicilios habituales «tengan un lugar donde quedarse», menciona. Además, «nuestro trabajo no se acaba con el apoyo y cobertura de las víctimas en el momento en el que se acercan a denunciar, sino que estamos con ellas todo el tiempo que lo necesiten», asegura López.

Un periodo que puede durar unas semanas, meses o años. Un análisis realizado por el Instituto Aragonés de la Mujer muestra que el 88% de ellas han sufrido varios episodios de violencia antes de denunciar. «Todo depende de lo que necesiten ellas y, también, del punto del proceso en el que se encuentren», expone la trabajadora social.

De hecho, «muchas no están preparadas para el proceso cuando vienen por primera vez por lo que acuden una segunda o, incluso una tercera», continúa López, quien señala que «aunque sabemos que su situación es reincidente, nosotras no lo mencionamos. No pasa nada si necesitas una semana, dos meses o tres años. Lo importante es que ellas se sientan cómodas de contar su situación».

En total, este año se ha prestado atención psicológica a 520 mujeres y 21 menores desde la Casa de la Mujer; así como atención educativa a 11 y 101 menores. «Entre las consultas diarias y el asesoramiento de las víctimas, en el centro también realizamos talleres donde nos acercamos a aquellas que necesitan información sobre violencia de género», añade.

Es un trabajo que, para López, en muchas ocasiones es «muy duro, porque hay historias que te rompen el alma. Pero, cuando ves que consiguen salir adelante es muy satisfactorio».

Sobre el perfíl de las víctimas, Elena Cortés, jefa del Servicio de Igualdad en la Casa de La Mujer, asegura que «es muy amplio y no se puede generalizar. No hay un patrón fijo, porque la violencia machista no tiene que ver con la clase social, la etnia o la edad de una persona».