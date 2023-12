El pasado 31 de octubre la empresa Zunder inauguró la primera de sus instalaciones de recarga de vehículos eléctricos en Zaragoza. Hoy, un mes después, el CEO de la compañía, Daniel Pérez, responde a las preguntas de este diario.

Hace poco más de un mes inauguraron su primera estación de recarga de vehículos eléctricos en Zaragoza. ¿Cuántas están en servicio?

Todavía faltan algunas pero ya tenemos seis en servicio y esperamos tener la gran parte del total antes de final de año. Cuatro de las seis estaciones que ya funcionan tienen cuatro puntos de recarga y otras dos tienen seis.

¿Qué acogida han tenido los cargadores de Zunder? ¿Los están utilizando los zaragozanos?

No tenemos datos pero sí que sabemos que la acogida ha sido muy interesante. El nivel de uso está siendo el esperado, lo que indica que habíamos acertado con los modelos. Todos los días están teniendo usos.

¿Se estaba quedando atrás la ciudad con respecto a la instalación de puntos de recarga?

Absolutamente. La ciudad estaba desangelada y a nuestro entender estas infraestructuras son vitales. Zaragoza necesitaba ponerse al día en cuanto a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos porque mientras no le des visibilidad a estos puntos, mientras la gente no los vea y no los conozca, la venta de coches eléctricos no avanza. El mejor ejemplo es Burgos. Allí electrificamos la ciudad con puntos de recarga y el porcentaje de venta de eléctricos creció más que en el resto de España.

"En cinco años, la mitad de los coches que se vendan en España podrían ser eléctricos" Daniel Pérez - CEO de Zunder

España también está a la cola de la electrificación si se compara con otros países europeos. ¿Es eso una desventaja para una empresa como Zunder?

Creo que no debemos hacer hincapié en lo negativo. Tenemos que conseguir que se vendan más coches eléctricos. ¿Cómo? Facilitando las cosas a los usuarios instalando más puntos de recarga. En España ya hemos superado la barrera este año del 5% de eléctricos vendidos sobre el total de automóviles vendidos. Y por la experiencia que existe de otros mercados, cuando esto ocurre, el aumento ya es exponencial y las ventas crecen de forma abismal. Ha pasado en toda Europa. Hasta ahora el número de eléctricos vendidos se ha ido doblando año tras año, pero seguía siendo una cifra baja. Pero cuando pasas la barrera del 5%, al año siguiente el porcentaje estará entre el 10 y el 15%. Y el siguiente, entre el 25 y el 30%. Y así, en cinco años, la mitad de los coches que se vendan en España podrían ser eléctricos.

Además de a las electrolineras, ¿a qué se dedica Zunder?

Tenemos dos líneas de negocio. La primera y la principal, donde más invertimos, es la instalación de puntos de recarga rápida y ultrarrápida de vehículos eléctricos, tanto en vías urbanas como interurbanas. Pero tenemos una segunda línea que consiste en comercializar nuestro software a otras empresas que operen con puntos de recarga o a compañías que cuentan con estas infraestructuras en sus instalaciones. Así pueden controlar lo que consume cada empleado al cargar su vehículo, entre otras muchas cosas.

¿Los coches eléctricos de hoy se parecerán a los del futuro? Se dice que los sistemas podrían cargar con sistemas de inducción o con baterías intercambiables.

La realidad es clara y está definida: para cargar un coche de forma ultrarrápida se necesita un cable. Esa es la forma más eficiente y segura. La inducción no es un sistema seguro, yo nunca circularía sobre una carretera que va cargando mi vehículo mediante campos magnéticos. Y cambiar de baterías supondría un problema medioambiental. Debemos dejarnos de utopías. Los que buscan excusas pueden estar diez años más usando vehículos de combustión, esperando a que evolucione la tecnología de los eléctricos, porque siempre van a estar siempre en la misma situación. La tecnología siempre evoluciona, la autonomía de las baterías de hoy es mucho mayor que las de antes. Pensar en el futuro todo el rato no es más que una patada para delante.

¿Tienen más proyectos previstos en Aragón?

Sí, tenemos otros ocho o diez. Hay proyectadas varias estaciones en carreteras, tres de las cuales están en la A-2. Aragón es una comunidad en la que nos ha costado mucho entrar por tema de permisos y a la hora de cerrar contratos, pero es una zona muy interesante porque hay mucho tráfico. A lo largo de 2024 queremos ganar bastante presencia.