Sorpresa de última hora en la comisión de investigación sobre la polémica prórroga del contrato del bus gestionado por Avanza en Zaragoza. El dictamen concluye que la misma fue legal, pero los cambios finales sitúan a Natalia Chueca en el punto de mira, asumiendo que "mintió".

Contra todo pronóstico, los dos ediles de ZeC han sorprendido al votar a favor de la incorporación del voto particular de Vox al dictamen, endureciendo las conclusiones del mismo y provocando que, finalmente, el PP se haya abstenido frente a los 15 sufragios favorables de los grupos municipales del PSOE, Vox y ZeC.

Fuentes del partido liderado por Elena Tomás aseguran a este diario que la decisión, ejecutada a última hora de la tarde, no se ha tomado hasta esta misma mañana. "El cambio de nuestro voto suponía que el dictamen saliese adelante, ya que si Vox se abstenía o votaba en contra no iba a hacerlo", cuentan desde ZeC, aunque no esconden su descontento con el desarrollo de la investigación: "No ha sido la comisión que queríamos, ya que a nuestro juicio se había quedado muy floja, sin investigar de verdad. Por eso estábamos dudando".

En cualquier caso, desde ZeC justifican su decisión final en el hecho de que "quedase plasmado en un papel que Chueca, en su etapa como consejera de Movilidad, mintió al decir que no iba a prorrogar el contrato".