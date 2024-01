Alberto Chicote vuelve a ponerse al frente de un programa gastronómico en 'Batalla de restaurantes', un formato que llegará en las próximas semanas a laSexta y en el que un grupo de establecimientos de una misma ciudad compite para convertirse en el mejor de cada categoría.

El cocinero y su equipo han recorrido ocho ciudades de la geografía española: Cádiz, Vigo, Menorca, Zaragoza, Gijón, Murcia, Toledo y Madrid, para descubrir los "mejores restaurantes y comprobar cómo sus propietarios lo dan todo para defender el negocio de su vida", han explicado este miércoles en la presentación.

De esta manera, cada semana se enfrentarán cuatro negocios de la misma zona y con el mismo tipo de cocina con el objetivo de determinar cuál es mejor y alzarse así con el premio de 10.000 euros y el prestigio. Los propietarios de cada restaurante serán los jueces que valoren a su competencia, pero será Chicote quien tenga el voto decisivo. Los aspectos a medir serán: el espacio, la cocina, la comida, el servicio y el precio. A estas categorías además hay que sumarle la ejecución que realicen del plato típico de la región, un "plato especial que sirve de nexo entre unos restaurantes y otros", ha remachado Chicote.

Una nueva apuesta

"Aquí no hay una norma escrita de cómo has de votar o qué has de tener en cuenta, con lo cual, cada uno de los contrincantes que van visitando los restaurantes del resto van votando según les parece. Pero, al final, mi votación termina siendo decisiva para decidir quién es el vencedor de cada una de estas batallas", explica el cocinero y presentador, que avanza que además se encuentra grabando ya la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina'.

El programa es la versión española de 'My restaurant rocks', que ya se emite en varias versiones en las cadenas autonómicas. "Llevamos tiempo detrás del formato, es algo a lo que le teníamos echado el ojo, pero por espacio de parrilla, y porque Alberto no estaba disponible es una cosa que no hemos podido hacer hasta ahora”" ha señalado en la rueda de prensa Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia.

En esta misma línea, el presentador ha admitido que al adaptar el programa a un formato nacional se descubre "la idiosincrasia de un lugar y de otro". "Las personas cambian, los platos cambian, los tipos de restaurante cambian, etc. Esto hace que cada uno de los programas sean diferentes y muy divertidos", ha adelantado.

Con respecto a los protagonistas con los que ha estado más de dos meses de grabación "apasionantes", el cocinero televisivo ha reconocido que se han entregado "cien por cien a la competición". "No hay que olvidar que al fin y al cabo son restaurantes que tienen ya cierto nivel y fama y que se exponen a una valoración y a salir en televisión. Nos han acogido estupendamente y ha sido una aventura maravillosa", ha declarado.