Estos son los radares fijos, móviles y de tramo instalados en Zaragoza

De algunos se conoce su ubicación desde hace tiempo, otros se encuentran ocultos entre arbustos o coches para no ser visibles de cara al público y, por el contrario, los hay que aparecen por sorpresa para cazar a esos conductores que superen los límites de velocidad. A finales del mes de marzo, la Dirección General de Tráfico llevo a cabo una actualización de los radares fijos, móviles o de tramo de Zaragoza y su provincia.

Esta herramienta es fundamental tanto para la DGT como para la Policía Local de la capital aragonesa para detectar a aquellos infractores que superan la velocidad establecida en la vía pública. Los zaragozanos que usen el coche a diario para llevar a sus hijos al colegio, acudir al trabajo o realizar cualquier tipo de actividad conocen a la perfección la localización de estos dispositivos que hay repartidos por el mapa de la ciudad.

La Z-30, el puente de Las Fuentes, Marqués de la Cadena, Vía Hispanidad o la Z-40 son algunos de los puntos agraciados con una cámara sancionará de la Dirección General de Tráfico.

Pero, en la capital aragonesa, no solo encontramos este tipo de radares. La gran mayoría de las calles del centro de Zaragoza y los barrios están limitadas por lo que no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. Aunque la gran mayoría no cumplen con esta normativa llevándose de vez en cuando algún susto en forma de sanción económica, los radares móviles van cambiando su localización por toda la capital aragonesa pillando 'in fraganti' a los conductores que circulan a mayor velocidad de la establecida por ley.

A finales del mes de marzo, la DGT actualizó la lista de radares fijos, móviles y de tramos ubicados en Zaragoza en 2024. El máximo organismo de tráfico tiene desplegados un total de 56 medidores de velocidad en la provincia zaragozana. Cabe destacar que, aparte de los que aparecen en la siguiente lista, hay que añadir los que son de gestión municipal o autonómica.

Radares fijos, móviles o de tramo situados en la provincia de Zaragoza. / Servicio Especial