'Plan b', Romareda y Jorge Mas: Los paralelismos de Zaragoza con Miami

Zaragoza y Miami llevan unidos desde 2022, cuando se confirmó la venta del club aragonés al grupo inversor cuya cara visible es Jorge Mas. El empresario estadounidense de origen cubano se erigió desde entonces en el presidente del Real Zaragoza, un cargo que ya ostentaba en el Inter Miami, club fundado por David Beckham en 2018 y que alcanzó otra dimensión el pasado verano con el fichaje de Lionel Messi. En cambio, no todo ha sido un camino de rosas para el club del Estado de Florida. Sin equipo profesional desde el año 2002, Miami no regresó a la Major League Soccer (MLS), la máxima categoría del fútbol estadounidense, hasta 2020, dos años después de la fundación del Inter. Desde entonces, el club no ha parado de crecer.

Si dentro del campo la llegada de Messi supuso un antes y un después, alcanzando el primer título de su corta historia, fuera del terreno de juego la presencia de los hermanos Mas –además de Jorge, su hermano pequeño, José, también está involucrado– ha ido ligada a una expansión que se verá reflejada pronto, con la inauguración del nuevo estadio del club, el Miami Freedom Park, listo a finales de 2025 y que estará rodeado de hoteles, centros comerciales y un gran parque. Pero, ¿dónde ha estado jugando el Inter Miami hasta ahora?

Es aquí donde comienzan a notarse los primeros paralelismos a ambos lados del charco. Si bien es cierto que el Inter es un club reciente que ha realizado una inversión potente para construir un estadio desde cero –hay fuentes que hablan de cifras superiores a los 800 millones de euros, contando todo el complejo–, durante sus años previos de vida ha jugado, y juega, en el Chase Stadium, erigido sobre las ruinas del antiguo Lockhart Stadium, en unos terrenos abandonados... como los del Parking Norte. El coste de este estadio rondó los 60 millones.

La segunda similitud llega en su tipología, pues, tal y como cuenta a este diario uno de los periodistas de referencia del deporte en Miami, Pedro González, «no tiene cemento y está hecho de acero». Por tanto, el periodista de 'El Nuevo Herald' habla de un estadio «que puede moverse cuando se deje de utilizar, y también se puede seguir empleando». «El entorno está rodeado de 'containers', donde hay puestos de venta de camisetas, comida...», añade González. El aforo es la tercera coincidencia, con unos 21.000 espectadores en Miami (se ampliaron con la llegada de Messi) por los 20.000 que contemplaría el estadio provisional zaragocista.

Otra de las opciones que se están barajando es la de aprovechar la urbanización del Parking Norte para que sea la primera piedra de la futura Ciudad Inteligente del Deporte. En Miami, todavía se desconoce el destino del Chase Stadium cuando el Inter se desplace a su flamante nuevo hogar, pero la más firme es que se aproveche para los encuentros de su equipo filial, ya que está junto a la ciudad deportiva. En cualquier caso, Gónzalez lo tiene claro: «En la parte deportiva, los hermanos Mas dejan hacer. Pero en la logística, lo que hacen, lo hacen bien. Si tienen que levantar un estadio portátil, no será de quinta categoría».

