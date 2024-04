La prometida reforma de la avenida Valencia no se ejecutará tampoco en 2024

La prometida reforma integral de la avenida Valencia, que anunció Jorge Azcón siendo alcalde de Zaragoza, tendrá que esperar. En un principio, durante el mandato anterior, el Gobierno municipal planificó que las obras pudieran haber comenzado a finales de 2023. Sin embargo, según ha podido saber este diario, las máquinas no entrarán a trabajar a lo largo de este año, lo que no quiere decir que la renovación no se vaya a llevar a cabo. Es decir, no se ha descartado, pero no se va a ejecutar todavía, así que se retrasa conforme a lo anunciado en el pasado. A finales de este 2024 sí que podría comenzar el proceso de redacción del proyecto.

El presupuesto es limitado y el tiempo también y el cambio de prioridades que trajo consigo el cambio en la Alcaldía han hecho que otras obras vayan a retrasarse en detrimento de otras que sí que se van a ejecutar a lo largo de 2024, como la segunda fase de la avenida Navarra, que comenzará en julio, la nueva rotonda bajo el puente del ferrocarril en la avenida Cataluña, que también se iniciará en verano, y otras como Manifestación en la que ya se está trabajando. En total, este año se han presupuestado obras de renovación de calles y avenidas por un total de 13,5 millones de euros.

Además, desde el área de Infraestructuras intentan que las obras importantes dentro de un mismo distrito no se solapen. Y en Delicias, donde se sitúa la avenida Valencia, la movilidad se va a ver comprometida por la reforma del segundo tramo de la avenida Navarra.

