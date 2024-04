La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza irá acompañada de sanciones para los incumplidores

La ley estatal que regula la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades contempla la interposición de sanciones a aquellos vehículos que accedan a las áreas de tráfico restringido sin tener permiso para ello, por lo que en Zaragoza también habrá multas para los incumplidores. Así lo ha asegurado este jueves la concejala de Movilidad del ayuntamiento de la capital aragonesa, Tatiana Gaudes: "Cumpliremos la ley", ha afirmado.

En estos momentos, Zaragoza cuenta con una Zona de Bajas Emisiones delimitada por el paseo Echegaray, San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda y calle Mayoral. No está permitida la entrada de vehículos que no cuenten con etiqueta de la DGT, si bien no existe ningún tipo de control ni sanción para los incumplidores.

Este mismo modelo es el que han implantado en Alicante el PP y Vox, una fórmula que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha criticado al considerar que "no sirve para nada". En la capital aragonesa, la ultraderecha, socio prioritario del Gobierno de Natalia Chueca, también se ha mostrado en contra de las multas, pero Gaudes ha dicho que cumplirán con la normativa estatal, por lo que también habrá sanciones.

Todo se regulará en la ordenanza en la que están trabajando desde el área de Movilidad del ayuntamiento zaragozano, que según ha dicho Gaudes estará aprobada el próximo verano, entre julio y septiembre. Entonces será cuando se sepa si la ZBE aumenta su tamaño actual, qué coches tendrán acceso al área de tráfico restringido y la cuantía de las sanciones.

Pero para llegar a ese punto, el Gobierno municipal del PP tendrá que ser capaz de aprobar la ordenanza. Y Vox ya ha advertido en más de una ocasión que si hay sanciones votarán que no a la nueva norma. Así, Gaudes podría depender de los partidos de la izquierda, lo que puede generar tensiones entre Natalia Chueca y su socio preferente.