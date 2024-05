Cita clave en el SAMA para evitar la huelga en MercaZaragoza

El comité de empresa y la dirección de MercaZaragoza se reúnen este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en una cita clave para evitar la huelga. Según ha podido saber este diario, se llegará a la reunión con la noticia de que el nuevo convenio colectivo, previsiblemente, irá al próximo consejo de administración de la plataforma, después de que los informes jurídicos no encuentren problemas en el preacuerdo alcanzado en enero entre los representantes de los trabajadores y la dirección. Estos documentos eran una pieza importante que faltaba, pues debían comprobar que el preacuerdo cumplía con la legalidad.

Desde esta rúbrica han pasado ya cinco meses y fue la semana pasada cuando se supo que el comité convocaba una huelga indefinida a partir de este viernes, ante la falta de ratificación del acuerdo. Esa misma semana se celebró un consejo de administración, del que se retiró del orden del día el convenio, pues faltaban los informes jurídicos.

El anuncio de estos paros también ha sido el motivo de la reunión de hoy. En este encuentro, previsiblemente, la dirección propondrá al comité elevar, por fin, el preacuerdo al próximo consejo de administración de MercaZaragoza –todavía sin fecha- y así poder desencallar esta situación.

Este preacuerdo introducía algunos progresos en las condiciones laborales de la plantilla, conformada por entre 120 y 130 trabajadores. Entre otras cuestiones, se reducía la jornada laboral a 37 horas semanales, se mejoraban las condiciones de los empleados de producción del matadero y se adaptaban algunos artículos del convenio a la nueva legislación vigente. No obstante, no se introducían incrementos salariales, aseguraban la semana pasada desde el comité, puesto que al ser MercaZaragoza una empresa semipública, "nuestras nóminas dependen de lo que digan los Presupuestos Generales del Estado". "Para lo que les interesa nos tratan como a funcionarios y para lo que no les interesa, no", lamentaban.

Suscríbete para seguir leyendo