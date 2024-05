Natalia Chueca: "No puedo hacer al 100% lo que haría el PP porque necesito el apoyo de Vox"

Hace ahora un año ganó las elecciones que le convirtieron en alcaldesa. ¿Qué balance hace?

Muy positivo. Zaragoza ya había iniciado una senda de transformación y en estos últimos 12 meses lo que hemos hecho es continuar por ese mismo camino para poner a Zaragoza en el mapa y que la ciudad sea relevante a nivel nacional y a nivel europeo. Queremos que pasen cosas importantes que generen riqueza y prosperidad para los zaragozanos. Y eso lo estamos viendo con la llegada de nuevas inversiones que van a crear puestos de trabajo, lo que al final nos permite mejorar también los servicios públicos. Han sido 12 meses muy bien aprovechados.

Desde el inicio defendió que el suyo era un proyecto continuista del de Jorge Azcón pero, ¿cuál es el modelo de ciudad de Natalia Chueca?

La ciudad que quiero es la que estamos creando. Somos la cuarta ciudad de España y lo que no puede ser es que fuésemos una ciudad irrelevante a nivel nacional. Eso ya no pasa desde que llegó el PP al Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos sido la segunda ciudad de España que más hemos aprovechado los fondos europeos, por ejemplo. Quiero que sigamos creciendo y que seamos un lugar con oportunidades para retener a los jóvenes y que puedan vivir aquí.

Para vivir aquí es importante poder acceder a una vivienda. La llegada de inversiones y ese foco permanente en la proyección exterior puede hacer que los pisos se encarezcan. ¿Qué planes tiene al respecto?

Estamos en un buen momento. El coste de la vivienda en Zaragoza es un 45% más barato que en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. Y además estamos impulsando desde el ayuntamiento de forma preventiva la creación de vivienda a precios asequibles para jóvenes. Este año ya tenemos en construcción 376 viviendas y pronto saldrán a licitación otras mil más. Así que, aunque el punto de partida no es malo, antes de que haya un problema como lo hay en otras ciudades estamos trabajando para evitar que eso sea un punto de fricción.

¿Cómo son sus relaciones con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza? En Huesca no paran de protagonizar desencuentros con el PP pero aquí todo es una balsa de aceite. O eso parece.

Es que creo que la relación entre el PP y Vox tiene que ser así, como la que tenemos en Zaragoza. Al final somos partidos que tenemos una visión bastante similar sobre la gestión de una ciudad. Lo anormal es lo que está sucediendo en Huesca.

¿Y no les afecta aquí el ruido de Huesca? El PP se desmarcó del vicepresidente Nolasco cuando rompió un folleto del Ramadán.

Nosotros tenemos un pacto por el cual nos han dado su apoyo a los presupuestos y lo estamos respetando ambos. Y lo que acordamos es que Vox estuviera en el Gobierno de Aragón y que en el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Huesca nos dieran su apoyo desde fuera.

¿Ese pacto incluye que en el Ayuntamiento de Zaragoza Vox no le permita hablar de violencia machista?

Le llamamos violencia contra la mujer. Se le llama de forma diferente pero estamos poniendo más fondos. Es una cuestión lingüística. Ellos se sienten más cómodos con ese concepto, violencia contra la mujer, y no creo que eso afecte a lo importante, que es que ninguna mujer que sufra violencia machista se sienta desatendida por los servicios sociales municipales.

Pero las palabras importan…

Nuestros acuerdos con Vox consisten en hablar de violencia contra la mujer, ahí es donde se sienten cómodos ellos y donde nos sentimos cómodos nosotros.

Desde que usted fue concejala de Servicios Públicos en el mandato anterior, ha abanderado la lucha por la sostenibilidad desde el Gobierno municipal, pero Vox no quiere ni oír hablar de la Agenda 2030. ¿Cómo lidia con esto?

Al final no tengo una mayoría absoluta, por lo tanto no puedo hacer el 100% de lo que haría el PP porque necesito el apoyo de Vox. Pero lo que hacemos es negociar y llegar a acuerdos intermedios. Por ejemplo, ahora va a salir adelante la nueva ordenanza de Movilidad que hemos pactado con ellos.

Pero el PSOE le ofreció aprobar tal cual el borrador que presentó el PP y ustedes prefirieron, aun así, negociar con Vox.

Esa oferta la hicieron en una rueda de prensa… A mí no me llamo Lola Ranera para proponerme ese pacto, con lo cual entendemos que esa oferta forma parte del juego político.

¿Qué influencia ha tenido Vox en sus decisiones en materia cultural?

En materia cultural tampoco ha habido demasiada cuestiones que se hayan pactado con Vox.

Entonces, ¿todo lo que se ha decidido sobre la Harinera, la programación cultural en Etopia, el recorte de las subvenciones y la desaparición del Eifolk ha dependido únicamente del PP?

Bueno, son cuestiones en las que obviamente Vox también estaba de acuerdo con nosotros. Eran puntos de encuentro comunes, pero es que son todas cuestiones muy diferentes. En Etopia lo que nosotros queremos es impulsar es un nuevo modelo de gestión y que se convierta en un centro donde se fomente la formación y el emprendimiento en nuevas tecnologías.

En Etopia queremos que haya un ecosistema muy amplio de distintas entidades que puedan apoyar la formación de talento de nuevas tecnologías

¿Qué papel jugará a Microsoft en Etopia? ¿Están negociando con ellos?

En Etopia queremos que haya un ecosistema muy amplio de distintas entidades que puedan apoyar la formación de talento de nuevas tecnologías y necesitamos que todas las empresas, todas las instituciones y todas las universidades aporten lo mejor para conseguir el objetivo final. Por lo tanto puede ser Microsoft o pueden ser muchas otras muchas empresas tecnológicas con las que estamos hablando.

Antes de despedirse como alcalde, Jorge Azcón anunció la construcción de un WiZink Center en Zaragoza que supuestamente se iba a licitar el verano pasado. ¿Qué ha ocurrido?

El proyecto del WiZink es uno de los que se ha visto afectado por el impulso que le hemos dado a La Romareda, que ha desviado nuestra atención, pero no renunciamos a tener un nuevo espacio en la ciudad para la celebración de conciertos y otros eventos. Estamos trabajando en ello aunque vamos con unos meses de retraso. Pero el proyecto no se ha caído.

Ya se han iniciado las catas en la plaza San Miguel previas a su reforma y también se ha comenzado a trabajar en la nueva Zona de Bajas Emisiones. ¿Piensan peatonalizar nuevas calles del Casco Histórico?

Nuestra intención no es que todo el Casco se cierre a los coches. Sí que queremos crear entornos más amables y es posible que, por ejemplo, en la plaza San Miguel el tráfico se vea reducido, pero no eliminado del todo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su despacho. / JAIME GALINDO

La reordenación del tráfico en el entorno del Portillo desviará a muchos coches que ya no tendrán que pasar por los paseos Pamplona y María Agustín. ¿El plan del Portillo es el paso previo a la reforma de estos dos paseos?

Primero tenemos que ver cómo cambia el tráfico con la actuación que se va a llevar a cabo en el Portillo, pero la reforma los paseos María Agustín y Pamplona no es algo que tengamos como un objetivo inminente a corto plazo porque si se hace a la vez que la reurbanización del Portillo se colapsaría la zona.

Movilidad. El TSJA les ha dado finalmente un año para tener listos los pliegos del nuevo contrato del autobús. No son ni los seis que les otorgaron inicialmente ni los 16 que pedían ustedes. ¿Llegarán a tiempo?

Sí… Es que además tenemos que hacerlo, o sea, eso es lo que hay. Tenemos un año, que es mejor que seis meses porque íbamos a ir muy justos, pero ya estamos trabajando en ello desde hace tiempo. En mayo del año que viene tendrán que salir los pliegos como tarde para empezar con todo el proceso de licitación.

¿El nuevo pliego incluirá la reordenación de las líneas del bus? ¿Cómo será? ¿Cuándo comenzará a funcionar la nueva línea circular que prometió en campaña?

Esa reordenación es una cuestión técnica que tenía sentido hace unos meses y lo tiene ahora. Mi planteamiento es que no se haga ningún cambio sin que antes se haya hecho una prueba piloto. Primero tenemos que ver lo que funciona y, lo que no funcione, corregirlo. Esa será la única forma de consolidar el cambio. Y esa primera prueba piloto será la línea circular exprés que anuncié en campaña.

La puesta en marcha de la línea circular está condicionada por la llegada de los nuevos autobuses

En principio dijo que iba a estar en marcha este verano.

Pero la puesta en marcha de esa nueva línea circular está condicionada por la llegada de los nuevos autobuses. Espero que a finales de este año podamos iniciar esta primera prueba piloto.

¿Cómo van las negociaciones con el Ministerio de Transportes por los 7,5 millones de euros que no se pidieron para bonificar el billete del bus?

El problema es que el Gobierno de España está parado en todos los aspectos. Primero fueron las elecciones vascas, luego las catalanas y ahora las europeas. No están gestionando y no han sacado un presupuesto. Hay varias ciudades, no solo nosotros, pendientes de que se resuelva este asunto.

¿Saben ya qué ocurrió? ¿Dónde estuvo el error para no pedir esas ayudas?

Hubo un problema por parte del equipo técnico, errores en la tramitación con la plataforma y la petición se quedó en el limbo. Nos pasó a nosotros pero también a otras ciudades como Pamplona, que también está esperando a que se resuelva.

¿Habrá sorpresas este año en las Fiestas del Pilar? Hay rumores sobre cambios en la Ofrenda de Flores y la de Frutos…

Llevamos ya tantas mejoras incorporadas que hay poco margen de actuación. Y lo que funciona, mejor no tocarlo. Lo que sí que queremos es que la Ofrenda de Frutos, que es el día 13, pueda crecer y que vaya cogiendo más protagonismo del que ha tenido hasta la fecha, porque es un acto único en el mundo. Estaría bien ampliar la participación, aunque cambiar eso supondría ajustes en el formato actual, así que los cambios no van a ser inmediatos.

El PSOE está más inmerso en sus propias contradicciones que en hacer oposición

¿Por qué se ha echado a las Casas Regionales de la plaza Aragón?

Lo que ha sucedido es que acababa el convenio y la ubicación no es adecuada según las posibilidades técnicas que ofrece el espacio. Los técnicos ya llevaban varios años desaconsejando su presencia allí pero un convenio firmado y se ha respetado. Pero se ha hecho todo de mutuo acuerdo, hablando con las federaciones y con todas las casas regionales porque la relación es muy estrecha y queremos que sigan colaborando con el ayuntamiento para organizar la Ofrenda de Frutos.

Ya ha dicho que su relación con Vox es buena pero, ¿cómo valora el papel del Partido Socialista? ¿Tiene relación con la señora Ranera?

Pues la verdad es que poca. El PSOE tiene graves problemas internos. Ayer (por el jueves) estaba Felipe González hablando en contra de Pedro Sánchez. La semana pasada el secretario general en Aragón, Javier Lamban, se abstuvo de ir a votar la ley de Amnistía. Están más inmersos en propias contradicciones que en hacer una oposición constructiva.