Natalia Chueca: "La Romareda se construirá en una sola fase y no en cuatro como se preveía"

Comenzó el mandato diciendo que La Romareda no iba a costar dinero y ahora el ayuntamiento sí que va a tener que aportar parte de la inversión. ¿Cómo ha condicionado el desarrollo y la financiación de otros proyectos prometidos?

Bueno, más que dinero, en La Romareda hemos invertido mucho tiempo y recursos humanos. Pero obviamente el proyecto del nuevo estadio ha condicionado otros. Por ejemplo, ha retrasado el inicio de la Ciudad Inteligente del Deporte, aunque solo en este primer año en el que todas nuestras energías se han centrado en La Romareda. Y sobre la aportación del ayuntamiento es importante decir que en gran parte ha sido en suelo, con lo cual tampoco ha supuesto una salida de dinero de la caja.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un momento de la entrevista. / JAIME GALINDO

A final de junio se conocerá el proyecto definitivo del nuevo campo de fútbol, que detallará los costes finales. ¿Serán más de los 148,5 millones ahora anunciados?

Tenemos que esperar a que nos entreguen el proyecto definitivo, pero lo que sí confirmamos el otro día a Idom (la consultora a cargo del diseño de la nueva Romareda) es modifique el proyecto para hacerlo en una fase y no en cuatro como se había previsto hasta la fecha. La construcción se podrá hacer de una vez.

Podemos pensar en adjudicar las obras del estadio con una rebaja del 10% sobre lo presupuestado

Pero eso supone que ya conocen el resultado de los estudios que encargaron para saber si era viable levantar un estadio modular en el Parking Norte y poder acelerar las obras en La Romareda.

Creemos que sí que es posible y, sobre todo, no podemos retrasar más la decisión porque si no el 30 de junio no va a estar ni un proyecto ni el otro. Lo que sabemos es que acortando el plazo de la obra y haciéndolo todo de una vez y no en cuatro fases se producen ahorros importantes. Hay dos informes que nos dicen que hay una horquilla de entre 4 y 8 millones de ahorro. Y eso sin contar la posible baja del presupuesto que se produzca en la licitación. Los primeros derribos se han adjudicado por un 25% menos de lo presupuestado. La idea es que el coste del nuevo estadio modular pueda encajarse dentro de los ahorros que tengamos.

Que costará entonces entre 4 y 8 millones.

Eso más la baja que podamos conseguir en la licitación. Si somos conservadores podemos pensar en adjudicar las obras por un 10% menos, que de 148 son 14 millones más de ahorro con respecto a lo presupuestado.

Confío en que, por el bien de la ciudad, tengamos un club de que al menos esté en Segunda

¿El campo modular del Parking Norte será la primera piedra de la Ciudad Inteligente del Deporte?

Un campo modular es temporal y, además, no creo que en el futuro vayamos a necesitar 20.000 asientos en ese estadio de la Ciudad del Deporte. Ya vamos a tener uno de 43.500, ¿no? Instalar en el Parking Norte un estadio provisional nos ahorrará trabajo en el futuro con respecto a la urbanización del terreno, pero el campo que ahora se levante no será el definitivo. Se podrá aprovechar algo, como el césped, por ejemplo.

¿Les preocupa que la situación deportiva del Real Zaragoza haga peligrar el proyecto del nuevo estadio?

A ver… yo confío en que, por el bien de la ciudad, tengamos un club de fútbol que al menos esté en Segunda. Eso ya me preocupa y, luego, obviamente también el proyecto. Somos la cuarta ciudad de España y necesitamos tener un equipo de Primera y un campo de primera.

Estamos a la espera de que Ibercaja nos confirme si entra o no entra para tomar las decisiones con respecto a la financiación

¿La propiedad del club les ha comentado algo sobre la viabilidad del proyecto de la nueva Romareda si el Zaragoza desciende? ¿Seguirían adelante?

De momento no nos han dicho lo contrario. Estamos todos muy pendientes del resultado del club en los próximos dos domingos, donde nos jugamos todo. Esperamos que el equipo gane.

Ibercaja ya ha hecho público su interés en participar en la sociedad de la nueva Romareda. ¿Cuál será su papel?

Ibercaja está interesado pero tienen también sus tiempos, sus estudios y sus momentos. Estamos a la espera de que Ibercaja, que es quien ha mostrado un mayor interés, nos confirme si entra o no entra para tomar las decisiones con respecto a la financiación.

Si Ibercaja entra como socio, ¿entraría a partes iguales? Eso supondría que el banco tendría que poner 40 millones.

No está todavía definido. Eso es lo que se está estudiando y estamos negociando con ellos.

¿Cuál ha sido su peor día al frente de la Alcaldía en este primer año?

(Piensa). El día que el Real Zaragoza dijo que no se presentaba al concurso para construir La Romareda fue un gran jarro de agua fría, la verdad. En ese momento se me cayó el mundo a los pies. Y me acuerdo también de la tormenta que tuvimos en julio. Yo llevaba muy poco tiempo y fue un momento duro. Ya no había alguien por delante de mí, sino que yo era la primera que tenía que responder para solventar la situación. Esos son los dos peores momentos que recuerdo de este primer año.