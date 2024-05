El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba una moción para ampliar el horario de tranvía por las noches

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves una moción de Vox para ampliar el horario del tranvía en sábados y vísperas de festivos hasta las 01.30 horas, en consonancia con otras ciudades españoles, y estudiar la eliminación de los carriles calmados a 30 kilómetros por hora, en especial el del paseo Echegaray y Caballero.

Los dos puntos de la moción han salido adelante de forma diferente, ya que en el relativo al horario del tranvía PSOE y ZeC han sumado sus votos a Vox, frente al criterio del Gobierno del PP, mientras que el relativo a los carriles calmados sí que ha contado con el apoyo de los populares, tras enmendar el texto para hablar de realizar "un estudio" en lugar de "restablecer de forma inmediata" los 50 kilómetros por hora, y el rechazo de los grupos de la izquierda.

Con respecto al tranvía, el concejal de Vox David Flores ha señalado que, a pesar de su buena valoración, presenta "carencias" como el "hacinamiento" en horas punta o un horario "muy reducido" que supone "un agravio comparativo" con otras ciudades con horarios más amplios. Así, ha indicado que en otros lugares el servicio de transporte público llega hasta las 02.00 horas, sobre todo en vísperas de festivos, mientras que en Zaragoza, "inexplicablemente", termina a las 00.00 horas todos los días del año.

Por otro lado, ha apostado por hacer balance y ver qué aportación han tenido los carriles que han pasado de una velocidad máxima de 50 a 30 kilómetros por hora cuatro años después de su implantación. En este sentido, ha considerado que no han contribuido a mejorar ni la fluidez del tráfico ni la seguridad vial.

Críticas a ambos lados del salón de pleno

Desde el PP, el responsable municipal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, ha recordado a Vox que, a las 01.00 horas, empieza un "magnífico" servicio de buhobuses y ha calificado la moción de "oportunista" y "populista", además de "una grave irresponsabilidad" ya que conllevaría un coste adicional de entre 105.000 y 315.000 euros al año.

En cuanto a los carriles calmados, ha apuntado que "lo sensato" es hacer un estudio y ha añadido que la relación entre velocidad y fluidez es "incierta", como demuestra, a su juicio, Bilbao, que es una ciudad completamente pacificada y, a su vez, cuenta con uno de los tráficos más fluidos.

El edil socialista Chema Giral ha comenzado su intervención recordando al PP que están dispuestos a acordar una ordenanza de movilidad sostenible. Por lo demás, se ha mostrado favorable a ampliar el horario del tranvía, ya que ocurre en la mayoría de ciudades españolas y es el único medio de transporte de alta capacidad en la capital aragonesa, pero ha criticado el segundo punto por considerar que la eliminación de carriles pacificados se haría "a costa del medio ambiente y de la seguridad vial" al estar demostrado que "a más velocidad, mayor contaminación y más probabilidades de accidentes".

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha recordado a Vox que están "medio gobernando" y no incluyeron estas propuestas cuando aprobaron el presupuesto de 2024 y ha reiterado que las velocidades por encima de los 30 kilómetros por hora suponen un 80% más de muertes y lesiones graves, según indican expertos en seguridad vial.

Respuesta de Vox

Flores, por su parte, ha criticado que la velocidad sea "el chivo expiatorio" y ha apostado por trabajar para "evitar atropellos" y no "para que no nos atropellen a 30". En su opinión, las medidas de seguridad vial deben parecer "razonables" y no "innecesariamente restrictivas" para que sean obedecidas y ha preguntado qué credibilidad tienen limitaciones como la del carril de Echegaray y Caballero cuando hay "un precioso carril bici" al lado. Por tanto, lo que se busca es "multar" o "perseguir al coche", ha aseverado.

En respuesta al PP, ha afirmado que no pretende eliminar el servicio de búho --autobús nocturno--, pero ha negado que sea "extraordinario".