Siguen apareciendo restos arqueológicos en San Miguel: "Estamos completando el mapa de Caesaraugusta"

Los seis primeros sondeos arqueológicos que se han realizado en el lado occidental de la plaza San Miguel han dado un resultado positivo. Es decir, en todos y cada uno de los agujeros que se han abierto en el pavimento han aparecido restos y vestigios del pasado de Zaragoza. Y según explica el jefe de la sección de Arqueología del ayuntamiento de la capital aragonesa, Juan José Domingo, los hallazgos están ayudando a los expertos a "completar el mapa de lo que fue Caesaraugusta".

En la primera cata que se realizó apareció "un trocito de calle con un empedrado de cantos rodados que corresponde a los que había antes del adoquinado", cuenta Domingo, por lo que data de los siglos XVII, XVIII y XIX. En las dos siguientes excavaciones se encontraron restos humanos y enterramientos del antiguo cementerio medieval de la parroquia de San Miguel, de los siglos XIV y XV. Y en la tierra removida los arqueólogos hallaron material romano.

En las últimas tres catas que se han hecho es cuando han aparecido restos romanos "bastante interesantes" entre los que había "bastante material" que se ha fechado en los siglos I y II d. C. , un momento en el que la ciudad romana se expandió hacia el sur por las zonas que hoy ocupan las calles San Agustín y San Miguel, por un lado, y Cinco de Marzo y plaza Salamero, por otro.

"Todo el material se está trasladando tal como sale a las dependencias del servicio de Arqueología del cuartel de Pontoneros y ahí lo que haremos es lavar el material, que es fundamentalmente cerámico y los restos óseos de los enterramientos", explica Domingo. "La idea es terminar este viernes con la última cata, la número 6, en la que se están documentando ya las estructuras que han salido. Una vez estén selladas todas las catas de este lateral y esté asfaltado el pavimento comenzaremos a abrir el lado izquierdo de la plaza", añade el experto.

Patrimonio decidirá sobre su conservación

Una vez que estén terminadas totalmente estas catas en la plaza San Miguel se realizará un informe "de conjunto" que se enviará al Gobierno de Aragón para su valoración y será Patrimonio quien determine qué restos deben conservarse y cuáles pueden permanecer bajo tierra una vez se han documentado. Esto será fundamental a la hora de redactar después el proyecto de reforma de la plaza San Miguel y el Coso ya que no sería la primera vez en Zaragoza que la aparición de restos arqueológicos impide realizar la remodelación de una calle.

Pero la plaza San Miguel no es el único punto de Zaragoza en el que se han encontrado recientemente vestigios de la ciudad antigua. En las obras de ampliación del albergue municipal, en la calle Alonso V, se han encontrado restos de la cimentación de un torreón de la muralla medieval y también elementos procedentes de la época romana, de los siglos I y II d. C. "Allí también nos hemos encontrado con bastante material", cuenta Domingo. En la calle Manifestación, por su parte, no se ha encontrado nada porque se está trabajando en un nivel "muy superficial".

En el caso de los ahllazgos en la San Miguel "la importancia está en que es una zona en la que no se ha excavado nunca y que nos está ayudando a completar el mapa de lo que fue Caesaraugusta". Eso sí, "de forma muy parcial", explica Domingo, "porque son sondeos, no es una excavación en extensión".

