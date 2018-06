Beamonte confía en que el PP ahora «no se abra en canal»

La marcha de Mariano Rajoy deja todas las incógnitas sobre un proceso de renovación interna que en Aragón los conservadores afrontan «cohesionados». Así lo manifestó su presidente territorial, Luis María Beamonte, que ayer celebraba la reunión con sus comité de dirección en la que confió en que el partido en este proceso «no se abra en canal».

Beamonte parte con su apuesta por el «diálogo» de cara a un Congreso Nacional extraordinario que tendrá fecha el próximo lunes y en el que planteó que debería presentarse un candidato único que aune a todos los conservadores y demuestren ser un partido «fuerte, cohesionado, unido» con el que sean «capaces de volver a ilusionar» a todos aquellos electores que puedan mostrarse más recelosos tras la salida del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hay «más futuro» y «todo es mejorable», dos ideas clave en la hoja de ruta conservadora.

Para Beamonte, el PP de Aragón «tiene una larga tradición en saber lo que tiene que hacer» y, en este sentido, no deberían abrirse debates internos que, en el seno del partido en el territorio, ahora no tocan. Aunque surjan especulaciones sobre si la renovación a nivel nacional acabará afectando o no en las comunidades autónomas.

Es el momento de elegir un líder nacional que, en opinión de Beamonte, cualquier militante puede tener ese perfil necesario. «A veces quien te puede gustar no se presenta», comentó. Así evitó posicionarse sobre su candidato ideal, ya que debe presentarse cualquiera que «esté en condiciones de poner coto a quienes han sido indecentes», agregó. Quien no entra en sus quinielas es el expresidente del Gobierno José María Aznar, que el pasado martes se postulaba a redefinir ese centro derecha de nuevo cuño. Si ese es su objetivo, dijo, sus palabras están «probablemente fuera de lugar».

Otro de los nombres propios en el PP que se pronunció ayer fue el que se presume como candidato a la Alcaldía de Zaragoza en el 2019, Jorge Azcón, quien valoró que esta situación en términos de «oportunidad» y que percibe una «sensación de optimismo nueva». En su opinión, se dará una «solución rápida» a una renovación que no debería ir más allá de la dirección nacional, porque en Aragón ya se ha dado y «no la ha cuestionado nadie». En este sentido, consideró que el partido saldrá «fortalecido».