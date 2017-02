Bloqueada la negociación del presupuesto al pedir Podemos destituir a Gimeno

SIEMPRE QUE HAY QUE HACER ALGO, SE OPONE PODEMOS, UNAS VECES POR NO AJUSTARSE A LOS PROGRAMAS SOCIALES OTRAS POR NO GUSTARLE LOS RIVALES, QUE CRITICAN DE NO CUMPLIR ETC. Y ELLOS CUMPLEN CON ALGO, ESTAN LIMPIOS DE CULPA, O SON COMO TODOS Y TAMBIEN TIENEN SUS INTERESES PARTICULARES. SIEMPRE OPONIENDOSE A TODO. A VER CUANDO CEDEN ELLOS, QUE TAMBIEN LES TOCA