Decaen de nuevo los proyectos de ciudad de los presupuestos participativos

La consejera municipal de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, no ha conseguido que los grupos de la oposición ratificaran los proyectos de ciudad incluidos en los presupuestos participativos de 2018 para que se pudieran votar en septiembre.

Únicamente ZeC ha votado a favor de las valoraciones técnicas, que fueron revisadas a petición de los grupos después de que no fuera posible que recibieran el visto bueno de la comisión el mes pasado, mientras que PP, PSOE y Ciudadanos las han rechazado y CHA se ha abstenido.

En esta nueva propuesta avalada por los técnicos habían pasado de siete a ocho proyectos declarados como viables, al incluir el centro de interpretación de la vida cartujana y de la naturaleza de los Galachos, ha explicado Giner.

Con esta no ratificación, "peligra la votación y la ejecución de los proyectos de ciudad" y "no es una amenaza", ha asegurado tras reiterar que las valoraciones técnicas son la garantía de que las obras se ejecuten y que no pueden hacer "nada" si estas son negativas.

Desde el PP, Patricia Cavero ha sostenido que la situación es la misma que hace un mes y ha criticado que, "además de no escuchar", este proyecto denota una "falta tremenda de trabajo".

Asimismo, ha preguntado por qué en propuestas como el carril bici en La Cartuja se pide un estudio más detallado, mientras que no se hace en la misma obra en el Paseo María Agustín.

El socialista Roberto Fernández ha reprochado a Giner que la mayor parte de los agentes políticos, sociales, sindicales y de opinión de la ciudad han expresado que los presupuestos participativos están siendo un "fracaso sin paliativos" en su gestión.

Por ello, ha anunciado que ha perdido "todo el apoyo del PSOE" para este proyecto por la forma de hacer las cosas de un Gobierno que ha tildado de "antidemocrático" y del que ha afeado la falta de transparencia.

"Resuélvalo por decreto. ¿Para qué nos quiere a nosotros?, ha concluido Fernández, ya que a su juicio Giner ha hecho a este respecto lo que le ha dado "la real gana".

El concejal de Ciudadanos Alberto Casañal ha lamentado que, después de haber ilusionado a la ciudad, ZeC haya conseguido que los vecinos quieran "huir" de los presupuestos participativos y ha indicado que no entiende por qué se "saca pecho" con una participación del 0,0047 por ciento, lo que ha tachado de "fracaso estrepitoso".

Leticia Crespo, de CHA, ha destacado "incongruencias" en las valoraciones negativas de algunas propuestas que se han quedado fuera, cuando otras "menos congruentes" han sido declaradas viables, como en el caso de los carriles bici de La Cartuja y Paseo María Agustín.

Todo ello, ha subrayado, no le permite apoyar el proyecto