Los jardineros convocan cuatro días de paros

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se enfrenta a su tercera huelga en apenas tres meses. Ahora toca el turno de los trabajadores que se encargan del mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad. La asamblea aprobó ayer convocar cuatro días de paros y varias concentraciones. Serán los viernes 18 de mayo, 1, 15 y 29 de junio. La empresa que gestionar el servicio, FCC, calificó la huelga de «ilegal» porque los motivos esgrimidos «son políticos».

Desde la empresa explicaron que, al estar en reconocimiento de obligación –el contrato finalizó el 31 de diciembre del 2017–, no tienen competencias para negociar y admitieron que el convenio ha superado su vigencia pero que, pese a ello, mantienen las condiciones salariales.

Según explicaron desde el comité, la decisión se ha tomado para protestar por las «políticas de recortes de derechos que está emprendiendo la empresa». La plantilla acordó convocar, durante las jornadas de paros, concentraciones frente al servicio municipal de Parques y Jardines, situado en el Parque Grande José Antonio Labordeta, y el ayuntamiento. Los sindicatos denunciaron el «incumplimiento integro del pacto laboral», su «vigencia» y el desinterés de la empresa en la negociación colectiva. Criticaron que no se esté cumpliendo con la normativa de seguridad y salud, de formación y el derecho de reunión.

Los cuatros días de paros puede que no sean los únicos. Los trabajadores advirtieron ayer que «si la dirección de FCC no se aviene a garantizar las reivindicaciones, las movilizaciones se prolongarán a lo largo de todo el verano» y aseguraron que no están dispuestos a aceptar «otra salida que no sea recuperar el poder adquisitivo de las y los jardineros».