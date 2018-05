Lambán defiende a Sánchez por un planteamiento valiente en una situación diabólica

El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido en Herrera en COPE la moción de censura presentada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque ?ha hecho un planteamiento valiente, que tiene riesgos porque la situación es diabólica?.

"Es una necesidad ineludible ante la inacción de Rajoy que tenía que haber dimitido al minuto siguiente de conocer la sentencia del caso Gürtel", ha continuado el presidente aragonés.

Además, ha considerado, según informa la cadena radiofónica en nota de prensa, que el PP "está inhabilitado para gobernar"; "es verdad que no hay una alternativa clara, en otras circunstancias, con 84 diputados no sería presentar la moción, pero hay que dar el paso?.

También, ha apostado porque se vaya a las urnas pronto pero "ante la posición de Rajoy que cree que hay que quedarse en casa esperando que pase la tormenta, hay que tomar decisiones.

Por otra parte, Lambán ha confesado que Sánchez no dio muchas explicaciones ayer acerca de por donde irá su intervención el próximo jueves.

Ha reconocido que sabe que necesita el apoyo de otras formaciones políticas para sacar adelante la moción pero, Lambán ha expresado que "por razones de higiene democrática y moral, Sánchez no debería sentarse a hablar ni un minuto con los independentistas catalanes". La actitud debe ser "totalmente firme" frente al independentismo catalán.

Asimismo, ha indicado que todavía hay tiempo para alcanzar un pacto entre los tres grandes partidos constitucionalistas ya que a su juicio ?no imagina que España pueda transitar si no es a base de grandes acuerdos, además ha reiterado que "Pedro Sánchez no gobernará a cualquier precio".