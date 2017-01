Podemos no negociará con un "boceto escrito en una servilleta"

El Grupo Parlamentario de Podemos no negociará con el Gobierno de Aragón unos presupuestos de los que solo tiene "un boceto escrito en una servilleta", redactado "fuera de contexto", y exige, como mínimo, disponer del borrador del proyecto completo.

Tras la presentación, ayer, por parte del ejecutivo autonómico, del borrador de presupuestos para 2017, la portavoz de la formación morada en las Cortes, Maru Díaz, ha mostrado en rueda de prensa el "anonadamiento" de Podemos por la "falta de seriedad" del gobierno y de su presidente, Javier Lambán, porque no saben "a qué están jugando".

"Es muy difícil", ha dicho, trabajar con estas formas, "con un gobierno que no sabe lo que quiere" y que a la vez "da un paso hacia un lado y hacia el otro", con una "ambigüedad intencionada", con la que temen que el ejecutivo solo busca "ganar tiempo".

Por eso, y ante el argumento que utiliza el gobierno de que si registra el proyecto en las Cortes ya solo es posible hacer puntuales modificaciones dentro de las partidas de cada departamento, Díaz ha insistido en que se podría trabajar sobre un borrador que no fuera un mero "pastiche".

Desde Podemos estiman que el gobierno "ha conseguido delatarse" con estos "tres 'power points'", y creen que ha quedado demostrado que Lambán solo busca "ganar tiempo" mientras se dedica a buscar "un chivo expiatorio".

A juicio de Díaz, la dilación beneficia, en primer lugar, al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que con el retraso consigue no generar inversión en estos meses y cuadrar las cuentas y contener el déficit y, por tanto, "hacer los deberes frente al ministro Cristóbal Montoro".

Y en segundo lugar al propio Lambán, que, ha dicho la portavoz, está "a sus cosas en Madrid" en tanto en cuanto los presupuestos generales del Estado tampoco han sido aprobados y "dependen de un acuerdo entre el PP y el PSOE".

El borrador, en este sentido, está elaborado con una previsión de ingresos procedentes del Estado basada en unos presupuestos no aprobados aún.

Todo ello es, para Podemos, una "falta absoluta de rigor" y una "tomadura de pelo continuada".

Respecto a la inclusión en el borrador de las cinco condiciones que Podemos propuso para garantizar su abstención en la toma en consideración del proyecto de ley, Díaz ha dicho que no se atreve a asegurar si están o no. "No tenemos idea de a qué partidas se refieren las cifras", ha enfatizado.

El atasco lo ha achacado no a la actitud de Podemos ni a la falta de diálogo entre Lambán y el líder de la formación morada en Aragón, Pablo Echenique, sino a que el presidente del ejecutivo "no dialoga ni consigo mismo y no tiene claro lo que quiere".