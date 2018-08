El PP rechaza el cartel feminista de las fiestas de Ejea

El Partido Popular de Ejea de los Caballeros lanzó el pasado lunes un nuevo cartel para las fiestas de la localidad, en respuesta al diseñado por el ayuntamiento, en el que se destacaban distintos perfiles de agresiones sexistas.

El cartel original tuvo un gran impacto en el pueblo al considerarse innovador, tal y como era la intención ya que, según explica la concejala de Igualdad del consistorio ejeano, Elena Guinda, «se hizo para romper». «El objetivo era dejar de hacer campañas fáciles, que al fin y al cabo no tienen incidencia en la ciudadanía, ya que queremos empoderar a las mujeres e ir a la raíz del problema», explica. Además, reconoce, otro de los objetivos era el de «suscitar el debate entre la ciudadanía y no quedarnos en el postureo con el que a veces se trata al feminismo, ya que es necesario profundizar en las causas de las agresiones».

Así, en el cartel diseñado por los populares, «el respetuoso» sustituye a «el baboso», «el desinteresado» a «el controlador» o «el atento» a «el mirón» ya que, en palabras de Daniel Liso, miembro del Partido Popular en Ejea, «solo se reflejaban las actitudes y los mensajes negativos, y nosotros queremos destacar las cosas positivas». La formación emitió un comunidado que acompañaba al nuevo diseño, en el que afirmaba que «aun estando de acuerdo con la persecución de las actitudes machistas que se especifican, consideramos que suponen la excepción y no la regla general. Además, creemos que la campaña –que no ha sido consensuada ni consultada con los Grupos Políticos– genera un efecto de rechazo en la sociedad y banaliza la necesaria lucha contra el machismo, la violencia de género y las agresiones sexuales».

Frente a esto, Guinda afirmó que «el PP no ha entendido la campaña, ya que no hace referencia a todos los hombres, sino a los comportamientos machistas que existen en la sociedad actual. Es algo de primero de feminismo, ya que no va en contra los hombres sino contra este tipo de actitudes y actos. No nos inventamos las cosas, sino que recogemos realidades», subrayó.

Además, afirma que la campaña está teniendo efecto en la sociedad, ya que a raíz de la misma conocen más casos de comportamientos que son catalogados como machistas. Actualmente, en la localidad de Ejea existen 17 mujeres con las que se está llevando a cabo un especial seguimiento con distintos niveles de protección, según se requiera en cada caso particular. Además, en los últimos días se ha detenido a dos individuos por agresiones sexistas en la localidad ejeana, por lo que, según afirma Guinda, «Ejea no escapa a la realidad que se vive actualmente en la sociedad».

La polémica envuelve los carteles contra las agresiones sexistas, por lo que el debate que se pretendía suscitar está servido.