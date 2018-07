El Supremo absuelve a García Montes, exdirector general de la CAI

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

LIA: Una vez más, el populacho no estáis a la altura de nuestros entrañables jueces quienes, en consonancia con sus firmes principios cristianos,al absolver a este prócer,al no procesar a un humilde siervo de Dios, el párroco de Borja, al excluir del pago del IBI a la Santa Madre Iglesia, al enviar a la cárcel y luego negar la indemnización a Dolores Vázquez, al meter en la cárcel a Emilia Soria , al rechazar la demanda de paternidad contra SU ALTEZA REAL DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN,al no imputar a S.A.R. la Infanta Cristina tras darle total libertad de moviemientos, al excarcelar a Rato , al condenar a dos años y medio a Ainhoa Valdés e Irene García o al reducir a un tercio la indemnización a José Antonio Valdivielso, demuestran su altísimo nivel moral y su profunda asimilación teórica y práctica de los valores eternos del Catecismo de la Santa Madre Iglesia, cuando afirma: DEBEMOS RESPETAR A LOS MAYORES EN EDAD, DIGNIDAD Y GOBIERNO.