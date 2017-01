A vueltas con San Valero

El 30 de enero, día posterior a la festividad de San Valero --patrón de Zaragoza-- no habrá clase en la capital aragonesa. No figura así en el calendario escolar oficial que figura en la web de Educación, donde tanto ese día como el 6 de marzo --después de la Cincomarzada, que, como el 29 de enero, también cae en domingo-- aparecen como lectivos. La Administración esgrime que solo se publican los festivos provinciales y regionales.

De hecho, muchas familias estaban convencidas de que ese lunes, no festivo para los trabajadores, había clase. Pero no será así para los docentes, que guardarán fiesta, al igual que los alumnos. Por eso, y ante la confusión generalizada, Educación, a través del Servicio Provincial de Zaragoza, se apresuró ayer a recordar a los centros que el ayuntamiento de la capital aragonesa eligió en mayo como días no lectivos en el ámbito escolar tanto el 30 de enero como el 6 de marzo, por lo que en ambas fechas habrá puente.

En cambio, desde diversos foros se apelaba a que esos dos días que el consistorio puede establecer como festivos en la escuela habían sido el 6 de marzo y el 13 de octubre del 2017. Otros afirmaban que fue Educación --que establece cuatro jornadas festivas-- quien fijó el 30 de enero como no lectivo antes de que el ayuntamiento se pronunciase.

El caso es que, por primera vez, este año se han separado los conceptos de fiesta laboral y fiesta escolar, lo que habría podido originar la confusión. Educación, que asegura que fue el consejo escolar municipal quien fijó el 30-E como no lectivo, dice que ya lo notificó a los centros en septiembre y que son estos quienes deben recordarlo ahora a las familias.