ZeC defiende el cambio de butacas del Principal, que no estaban catalogadas

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha asegurado hoy que el cambio de butacas en el Teatro Principal no requería permiso previo ni de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ni de la Comisión Provincial de Patrimonio porque no estaban catalogadas.

En una nota de prensa, fuentes municipales recuerdan que el teatro está declarado como Bien Catalogado de Patrimonio Cultural Aragonés, una figura de protección inferior a la de Bien de Interés Cultural.

En el caso de las butacas, se trata de un bien mueble (no inmueble) y no están catalogadas, por lo que su retirada no requiere permiso.

Según el Ayuntamiento, para que estuvieran declaradas como bien catalogado debería estar específicamente recogido en la Orden de catalogación del Teatro Principal.

La declaración de BIC de un Bien inmueble incluye los bienes muebles que se señalen como parte integrante del mismo, pero en el Anexo I de la Orden de catalogación del Teatro Principal se realiza una descripción del teatro en el que se "describe" la sala de espectadores pero no se relaciona qué bienes muebles son objeto de protección.

Dichas fuentes aseguran que la retirada de los antiguos asientos y la colocación de los nuevos "no ha supuesto ninguna alteración en la morfología del patio de butacas", así como que se ha respetado en todo momento la estructura y que incluso las nuevas butacas respetan el color "rojizo" que figura en la descripción del patio de espectadores.