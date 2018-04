A la venta en La Romareda por la mañana las 300 últimas entradas

Parecía que no habría taquillas abiertas hoy en La Romareda, pero el goteo del día de ayer no fue suficiente para acabar con todas las localidades para el encuentro de esta tarde a las 18.00 horas entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. Volaron en El Alcoraz en unas horas las 1.700 entradas que envió el club zaragozano el lunes. El ritmo fue igual hasta el jueves en la sede de la entidad blanquilla en Eduardo Ibarra, hasta el punto de que ayer por la mañana ya se anunció que quedaban menos de medio millar de localidades. No se acabaron. Al cierre de las oficinas quedaban más de trescientas, que saldrán a la venta en las taquillas de La Romareda a partir de las 10 de la mañana.

Se da por hecho que se colgará el cartel de ‘no hay billetes’ a pesar de que se ha anunciado lluvia durante toda la jornada y de que las localidades que quedan a la venta son las más caras: Tribuna Preferencia Central (45 euros) y Tribuna Cubierta (50 euros). El club, además, advirtió hace ya días de que anulaba todos los pases de favor para este encuentro ante el Huesca.

La Romareda vivirá su mejor entrada desde el 17 de junio del 2015, cuando recibió a Las Palmas en el partido de ida de la eliminatoria definitiva de ascenso a Primera División. Aquella tarde, la afición del conjunto aragonés llevó en volandas a su equipo hasta el 3-1, aunque el resultado sería insuficiente tres días después en Gran Canaria (2-0).

Las experiencias del Zaragoza con el campo lleno han sido, en general, muy buenas. Falta saber la respuesta que dará el joven equipo de Natxo González. «Es una experiencia nueva, un reto. Tenemos que aprovechar que jugamos como locales. A ver si con nuestro juego podemos animar al público. Y si nuestro juego no es el ideal, a ver si el público nos ayuda a que ese juego sea mejor», dijo el técnico, consciente de que su equipo debe encontrar el equilibrio dentro de una atmósfera tan cargada: «Es verdad que lo más importante es encontrar ese punto óptimo de activación. Como salgamos desbordados emocionalmente, nos pueden pasar cosas que no deseamos. Un buen ejemplo fue el día del Cádiz, que salimos sobreexcitados y no tomamos las decisiones más correctas. No es fácil, pero sería importantísimo encontrar ese punto óptimo y buscar momentos de sobreactivación. Es lo más difícil, pero definitivo».

El Real Zaragoza pidió a todos los aficionados que acudan al estadio con la suficiente antelación para evitar complicaciones y retrasos en el acceso. «Resulta imprescindible que los aficionados ocupen la localidad que tienen asignada, sin situarse ni en las escaleras ni en los pasillos ni en los lugares de paso».