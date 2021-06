La complejidad del negocio bancario y la necesidad de ganar rentabilidad ante unos tipos de interés en mínimos históricos está impactando en los hogares. Los aragoneses lo viven de forma muy diversa porque cada entidad es un mundo, y lo es más todavía si de lo que se habla es de quién paga comisiones bancarias, cuánto se paga, cuándo y de qué forma se puede evitar ese sobrecoste.

Sea como fuere, los gastos que se aplican por el mantenimiento de las libretas de ahorro, la expedición de tarjetas, las transferencias entre cuentas bancarias o las extracciones de dinero en los cajeros automáticos de una red ajena al banco en el que se suele tener los ahorros se han disparado este último año. Aunque estas subidas comenzarán a notarse en los próximos meses. De hecho algunos clientes aseguran que aún no lo ha visto reflejado en sus gastos.

Mari Carmen, Luis, Andrea, David o Hilario no han notado subidas en el coste total a pagar, o no lo han experimentado en el día a día. Sin embargo, otros como Eugenio aseguran que el sobrecoste es ya un hecho, aunque "depende del banco porque no sucede en todos".

Uno de los cientos de zaragozanos que el pasado viernes caminaban por el paseo Independencia de Zaragoza reconocía haber notado ya el incremento de las comisiones, lo que le llevó a "anular cuentas que tenemos para pagar facturas del pueblo porque pagábamos más por mantenerlas que por los gastos que teníamos". "Es una ruina", apuntaba este ciudadano que prefirió no dar su nombre.

La apuesta de la banca por la digitalización también despierta malestar en algunos clientes, que apuntan que el servicio "es lo que más se ha deteriorado". "No te atienden y sobre todo es necesario prestar más atención a la gente mayor", aseguraba este ciudadano. "Muchos mayores no tenemos nivel o no entendemos de esto", añadía un compañero que le acompañaba.

La subida en las comisiones bancarias de la que alerta la Asociación de Consumidores Adicae y los muchos inconvenientes o descontentos que los ciudadanos muestran respecto a su contexto financiero se ve reflejado en que muchos de los consultados no está satisfecho con su banco. No obstante, también los hay que no tienen queja o matizan.

Paradigma digital

"En general estoy contento pero habría que matizar por bancos", señalaba Eugenio. También hablaba en esta línea Hilario, que, sentado en un banco, aseguraba que no tenía problemas por ahora, pero si los llegara a tener se cambiaría a otro, aunque "no tengo pensado" hacer eso todavía

El mismo zaragozano que confirmó haber tenido que anular varias cuentas bancarias debido a las crecientes comisiones, también puntualizó que en muchas ocasiones la inercia de llevar toda la vida en una entidad te lleva a no cambiar. "Los bancos no están ahora más que para vender seguros y las hipotecas al que sabe que las puede pagar", enfatizó este zaragozano.

Lo que parece claro es que la banca está inmersa en una metamorfosis y el nuevo paradigma financiero gira hacia una banca digital que acabará por reorientar las comisiones bancarias. Se trata de una realidad a la que la gente se va acostumbrando. Bizum irá cobrando más importancia a medida que pase el tiempo. "Prefiero digital porque nunca me cae bien ir al banco", sonreía Andrea. "Pero entiendo que tienen que mantener la presencialidad para trámites de la gente mayor sobre todo". Otros como David matizan. "Según la operación o consulta, prefiero personal, pero todo lo de demás online".