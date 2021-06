La principal preocupación en Aragón en estos momentos, además de la presión hospitalaria, está en los jóvenes, un colectivo no vacunado en el que se han disparado los casos de covid en la última semana. «La inmensa mayoría de los contagios se están dando entre los 10 y los 29 años», señaló este viernes la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés.

Las celebraciones de fin de curso son el origen de esta transmisión que solo en esta semana (a falta de los datos de este viernes) ha afectado a más de 100 jóvenes de estas edades. Así, en las últimas 24 horas la comunidad ha diagnosticado 70 casos, de los que 30 se han dado solo entre aragoneses de 1 y 24 años. Estos se suman a los 30 que hubo el miércoles en la misma franja de edad, a los 45 del martes y los 23 del lunes.

La situación llevó a una subida repentina de la incidencia en la provincia de Teruel o en localidades como Cuarte de Huerva, aunque ya empieza a remitir en ambas. «Son brotes ligados a actividades sociales y fechas concretas de celebración. La transmisión forma parte del comportamiento en estas fiestas, donde hay ausencias de mascarillas entre los jóvenes», dijo Repollés. «Les pido un poco de paciencia, porque si el volumen de contagios empieza a ser alto nos complicaría mucho la situación», añadió.

Ese temor llega por la no obligatoriedad de usar mascarillas desde este sábado en los espacios externos. «Si se quita pero no hay distancia de seguridad, lo estamos haciendo mal», añadió.

En cualquier caso, los 70 positivos diagnosticados en Aragón son 20 menos que el mismo día de la semana anterior. La tasa de positividad fue del 4,35% y la incidencia acumulada está en 39 casos por 100.000 habitantes.

Vacunación efectiva contra la cepa delta

Por otro lado, Repollés restó importancia a la detección de los cinco primeros casos de la variante delta (india) en Aragón y aseguró que es «normal» que aparezcan «porque ya está en todas las comunidades», dijo. «Hace semanas que se secuencian gran cantidad de muestras y no sería entendible que no hubiera casos», añadió. Los cinco afectados en Aragón por esta cepa, detectados por el servicio de Microbiología del hospital Miguel Servet de Zaragoza, no revisten «de excesiva gravedad ni de más afección» por ser de la variante delta, dijo Repollés.

«Esto forma parte del comportamiento epidemiológico de los virus. Hace semanas nos preocupábamos por la británica, que terminó siendo la dominante, y es normal que aparezcan mutaciones. Sabemos que la vacunación contra el covid es efectiva respecto a la protección para esta cepa delta», explicó la consejera.

En este sentido, apuntó que «de momento y si las cosas transcurren así» no se plantean modificar la estrategia de vacunación ni la de análisis de los casos. Más del 40% de los aragoneses ya tienen la pauta completa de la inmunización, mientras que el 60% ya ha recibido al menos una dosis.