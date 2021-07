Una semana le ha durado la alegría a Aragón. Lo más cercano que ha estado la comunidad a la normalidad en un año y medio de pandemia se ha esfumado apenas siete días después porque la curva de contagios se ha desbocado, básicamente entre los jóvenes. Con este panorama, poco alentador justo en el inicio de las vacaciones de verano, la comunidad se ve obligada a dejar atrás el nivel 1 de alerta sanitaria y regresar a la fase 2. Lo hará a las 0.00 horas de la noche de este jueves al viernes.

Relacionadas Aragón adelanta la vacunación de los jóvenes para frenar la sexta ola

No ha habido otra alternativa porque los casos se han disparado de una manera "explosiva" que no se veía en la comunidad "desde la tercera ola, tras las fiestas del Pilar", tal y como ha reconocido este miércoles la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés. De hecho, en las últimas 24 horas se han notificado 628 contagios nuevos, una cifra que no se registraba desde febrero.

La sexta ola en Aragón supone un paso atrás de la situación epidemiológica con su consecuente endurecimiento de las medidas, especialmente en hostelería y ocio nocturno. De este modo, los bares y restaurantes deberán presentar un 50% de aforo en el interior (en el nivel 1 era del 75%) con agrupaciones de seis personas. Además, el consumo en barra vuelve a estar prohibido. En las terrazas se mantienen aforos del 100%, con la distancia de seguridad pertinente, pero con agrupaciones máximas de 10 personas. La hostelería deberá cerrar a las 23.00 horas.

En lo que respecta al ocio nocturno, este tendrá que cerrar a las 00.30 horas en vez de a las 3.00 horas como hasta ahora y los accesos a su interior los podrá permitir hasta las 00.00 horas. En este sentido, según ha indicado la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, el sector baraja diferentes tipos de control como pueden ser listados de personas que están en los locales o alguna otra medida. "Están en total colaboración para hacer un control de las personas que comparten espacio y ocio nocturno. Hay que facilitar la detección de contactos", ha dicho.

Las celebraciones (bodas, bautizos y comuniones) serán de un máximo de 120 personas y los eventos multitudinarios alcanzarán los 500 asistentes en interior y los 1.000 en exterior. En piscinas, gimnasios y lugares de culto se mantienen los aforos al 75%.

Presión asistencial en los centros de salud y se espera una subida de los ingresos

El vuelco que ha dado el mapa sanitario en Aragón se traduce en números. Todos los parámetros han subido en tan solo una semana. Más casos, más tasa de positividad, más rastreo, más seguimiento de contactos, un mayor índice reproductivo y más urgencias. La presión asistencial, básicamente, se está dejando notar en Atención Primaria, que ha tenido que doblar sus labores de rastreo y reforzar sus equipos. Todo en medio de las vacaciones de un personal sanitario que ya está de permisos. "No hay opción de cubrir todas las sustituciones, así que hemos reforzado con el perfil de trabajadores sociales que pueden hacer esta tarea y según las necesidades de cada centro", ha explicado Chema Abad, director general de Asistencia Sanitaria de la DGA.

En estos momentos, hasta 1.500 casos sospechosos de covid o que han estado en contacto con un positivo acuden a los centros de salud de Aragón. El incremento es muy elevado teniendo en cuenta que hace tres semanas muchos equipos de rastreo ya habían dejado incluso de hacer esta labor porque no había contagios.

Por ahora, la crecida de la curva no se deja notar de manera exagerada en los hospitales, aunque sí es cierto que las urgencias han crecido hasta 75 diarias por covid y el volumen de ingresos, que llevaba en tendencia descendente desde hace semanas, se ha frenado en seco. De hecho, la DGA espera que a partir de la próxima semana se produzca un incremento de las hospitalizaciones por covid. "Ahora tenemos 75 pacientes (14 en uci y 61 en planta) y esperamos que esa cifra suba, pero en ningún caso esperamos estar en una situación hospitalaria similar a olas anteriores", ha dicho Abad.

Repollés descarta el toque de queda

Te puede interesar: Aragón Esta ha sido la comparecencia de la consejera de Sanidad

Por otro lado, Repollés ha descartado pedir el toque de queda al Gobierno de España (algunas otras comunidades lo han hecho) y ha considerado que este "tiene pocos visos" de aplicarse con la situación actual. "En estos momentos no se da una situación para ello, además debería haber un estado de alarma", ha recalcado.

Por último, Sanidad ha actualizado las cifras de casos relacionados con la variante delta en la comunidad. De las 178 muestras de covid analizadas en la última semana, 62 han sido de la cepa delta, lo que supone un 35%. Por su parte, 110 se correspondieron con la británica, lo que es un 65%.