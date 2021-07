Varios empleados cuentan a EL PERIÓDICO su experiencia en la búsqueda de trabajo para el verano.

Lucía bosque - 20 años. "Los jóvenes tenemos alguna barrera más"

Lucia Bosque Merino es una joven de 20 años natural de Plan, una villa pirenaica ubicada en la comarca del Sobrarbe. Bosque viene a representar, quizás, el sector más característico de la campaña laboral de verano, el de la hostelería, ya que ha comenzado a trabajar como camarera en el camping de La Gorga en Boltaña, en la provincia de Huesca.

La profesión, o incluso el puesto de trabajo, no resulta desconocido para Lucía, porque el año pasado ya estuvo en las mismas instalaciones en las que trabajará este año. «El verano pasado ya había estado trabajando allí y hace dos meses me llamaron de nuevo para volver a hacer lo mismo este verano durante los meses de julio y agosto», explica esta joven altoaragonesa. Los campings son uno de los mayores atractivos turísticos de la comunidad. Las zonas aragonesas donde es más habitual veranear con tiendas de campaña, caravanas o autocaravanas rozan el lleno este periodo estival.

Esta es la razón por la que se reactivan otras labores y se producen vacantes que son ocupadas por personas que no tienen trabajo o por aquellas con las que se ha contado en otras ocasiones, como es el caso de Lucía Bosque. «Agradezco que a pesar de la situación en la que estamos, pueda seguir contando con el trabajo que ejercía el año pasado», comenta.

En este sentido, como joven también considera que son un colectivo que puede tener mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. «Actualmente, los jóvenes que entramos al mercado laboral tenemos alguna que otra barrera más», destaca Bosque.

Aunque ahora esté empeorando relativamente la situación sanitaria, la actividad económica ha ido regenerándose en los últimos meses. El comercio es uno de esos sectores, como la hostelería o el turismo. Poco a poco se irá viendo la luz y las oportunidades crecerán en número, incluso para los más jóvenes como es el caso de esta vecina de Plan.

«Es posible que el comercio esté volviendo a ofrecer más trabajo poco a poco, dadas las circunstancias actuales que afectan directamente a las empresas de nuestro país», pero «todavía hay muchas puertas cerradas que entre todos tenemos que intentar abrir», confía Bosque, sobre el panorama laboral más inmediato en Aragón, que es optimista con los últimos datos del paro en la mano.

JORGE CATALÁN - 25 AÑOS. «Me encanta trabajar en verano, no sé estar parado»

Jorge Catalán tiene 25 años y es vecino de Zaragoza. En su caso, se trata de un trabajador que repite por segundo año consecutivo el mismo contrato laboral y la misma empresa de paquetería. «Voy a empezar en Seur, es el segundo verano consecutivo, me contrataron el verano pasado y también para la campaña de Navidad y me han vuelto a contratar este verano. Estoy hasta el 31 de agosto», afirma Catalán, es decir, concretamente lo que dura el periodo vacacional.

Si bien, Jorge expresa que «nunca se dice que sí o que no a que me contraten más tiempo, me renueven o me hagan indefinido», sino que en su caso, acepta el tipo de contrato y confía en que lleguen otras ofertas o que con el tiempo, la misma empresa vuelva a llamar al timbre. Se trata de un sector, además, que viene en auge en los últimos meses a raíz de la pandemia y el crecimiento del comercio electrónico. Es el nuevo paradigma de las compras que provoca que en verano las posibilidades de contratación también aumenten en este sector, sin pausar el constante aumento de vacantes durante el curso.

El caso de este joven zaragozano es particular, como también habrá muchas personas que confíen en su grado de implicación para hacerse un hueco en el mercado laboral de la comunidad, nacional o extranjero tal vez. Porque a él, trabajar es algo que le gusta. «A mi trabajar en verano me encanta, no puedo estar parado. De hecho, cuando estaba de indefinido me cogía las vacaciones de semana en semana porque me sentía agobiado en casa. No me imagino en paro», manifiesta Catalán.

El verano es una época en la que suele aumentar el número de puestos de trabajo por el incremento de la actividad hostelera y turística. Los antecedentes más recientes, este último año y medio, no han invitado al optimismo por la creciente tasa de desempleo, pero ahora parece que se ve algo de luz en la oscuridad y se empieza a generar movimiento. «Mientras haya trabajo guay y siempre que sea contratar a gente me parece bien», señala Jorge Catalán.

Pero por otro lado, lo habitual es también que esos contratos que se generen para verano sean de índole temporal. Eso no genera confianza en algunos de los trabajadores, y para este joven zaragozano es, asimismo, uno de los aspectos que debería cambiarse o revisarse. «Me parece mal que solo se contrate en verano como ocurre con ciertos puestos de trabajo», enfatiza Catalán. Lo que queda claro es que muchas empresas vuelven a confiar en los antiguos empleados.

Marta Serés - 26 años. «Es positivo que se contrate siempre que no sea puntual»

Marta Serés es una joven que tiene 26 años y que ha comenzado a trabajar en una de las empresas más importantes del sector deportivo español, la ACB. En un puesto que se encarga de actualizar las bases de datos. «Me pidieron directamente el currículum y me convocaron a una entrevista para el 17 de junio. El 21 del mismo mes me confirmaron que me contrataban y al día siguiente empecé, en principio permanezco hasta 30 de septiembre», detalla Serés.

Esta joven considera «muy positivo» que en verano se vuelva a contratar, «siempre que sea con vistas a que esos contratos no sean sólo algo puntual para el verano», insiste. Estas nuevas oportunidades laborales son para ella «una muestra de que la situación está mejorando --al menos hasta finales del mes de junio-- y de que un sector como el deportivo empieza a funcionar otra vez, aunque sea poco a poco», apunta.

«Después de unos meses tan difíciles, la industria del entretenimiento es muy necesaria y para ello, se necesitan profesionales trabajando en ella», apostilla Marta.