Aznar defiende las leyes de concordia y acusa a la izquierda de "volver a la dinámica de la guerra civil"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha defendido este lunes desde Valencia las leyes de concordia registradas por PP y Vox en los parlamentos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón. Apenas unos días después del informe de los relatores de la ONU en el que advierten de que las normas contienen posibles vulneraciones de los derechos humanos, Aznar ha respaldado las tres iniciativas y ha resaltado que son coincidentes con el espíritu de la transición porque "miran al futuro".

"La transición se huzo exactamente para eso, para mirar al futuro. Es lo que tenemos que volver a conseguir. Por eso, todo lo que suena a concordia me suena bien. Eso es la transición, una expresión de concordia que no nos ha ido mal hasta que han empezado a destruirla", ha expresado durante su intervención en una conferencia organizada por el CEU. "No tenemos por qué pedir perdón, porque hemos demostrado en un diario de sesiones, y no en un bulo, lo que hemos hecho", ha señalado en referencia a esos avances en memoria histórica que según el expresidente popular se dieron con su gabinete en 2002.

Durante toda su intervención, Aznar ha alertado sobre el deterioro de la convivencia en España y lo ha atribuido a la izquierda y en especial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha recurrido insistentemente tachándolo de "farsante". Según ha denunciado, las posiciones "radicales" del Ejecutivo central y sus socios imposibilitan repetir ahora los grandes consensos que se labraron tras la dictadura.

"El consenso es un instrumento que se utiliza al servicio de las ideas. Si se comparten las ideas, se puede alcanzar. Pero si usted quiere eliminarme a mí, no hay consenso posible", ha dicho antes de acusar a los partidos de izquierda de "volver a la dinámica de la guerra civil" a través de la "confrontación".

En ese sentido, ha defendido los pasos dados por su Gobierno para "reparar" a "todas" las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y ha acusado a "algunos" dirigentes de estas formaciones de izquierda de "indigencia intelectual muy grande". Esa incapacidad, según Aznar, es la que les lleva a "escarbar en los restos de Franco cada 15 días" porque si no "no pueden vivir".

