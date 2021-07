La situación epidemiológica en la localidad de Jaca se ha complicado en la última semana, tanto que, actualmente, es el municipio de más de 10.000 habitantes de Aragón con la incidencia acumulada más alta. Alcanza los 677 casos por 100.000 habitantes a siete días, una subida de 175 puntos en tan solo 24 horas. El incremento viene dado porque la detección de contagios se ha disparado y en las últimas horas, por ejemplo, ha sido la zona básica de salud con más positivos, al registrar un total de 32.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, aseguró este miércoles a este diario que la situación «se vive con preocupación» en la localidad, aunque por el momento descartó la petición de medidas más restrictivas. En cualquier caso, Ramón insistió en la «responsabilidad» individual porque si la situación no mejora, quizás tengan que plantearse otro escenario. Hace unos meses, el regidor ya pidió medidas cuando los contagios crecieron en la ciudad.

«Dadas las características de los casos, que son jóvenes y no hay afección en la hospitalización ni en las ucis, de momento no barajamos pedir a Sanidad nuevas medidas», explicó al alcalde. «Es tan sencillo como cumplir solo la normativa. No es tan complicado», insistió Ramón, quien apuntó que también preocupa la «afección económica» que pueda surgir. «Estamos en pleno verano, aunque esperamos que el turismo de interior, por la situación general que atraviesa España, no se vea muy afectado en esta zona», indicó. «Quizás podemos tener una pérdida de turismo francés, ya que el país ha recomendado no viajar a España», añadió Ramón.

Las Cinco Villas, al alza

La semana pasada, un video de jóvenes en una calle de Jaca, sin distancias y varios de ellos sin mascarilla, se difundió por las redes y encendió las alarmas. Ahí puede estar uno de los brotes, pero también el que se ha dado en un equipo de fútbol de la ciudad. «Es evidente que en el video, aunque fuera en la calle, no había distancias. Hay quien asegura que algunos bares no cumplen con las medidas, pero no tenemos pruebas», dijo Ramón.

En la localidad de Ejea de los Caballeros la incidencia acumulada a siete días ha dado un salto considerable en las últimas 24 horas, porque registra 506 casos por 100.000 habitantes frente a los 347 del día anterior. Es decir, una subida de 159 puntos.

En cuanto a la detección de contagios, la zona de Ejea ha tenido 32 casos, la segunda más afectada en la última jornada. Mientras tanto, de los 940 contagios detectados en Aragón, 58 se corresponde con la comarca de las Cinco Villas. La tasa en esta comarca es de 506 casos por 100.000, una incidencia que no alcanzaba desde el pasado mes de mayo. Por su parte, la curva ha bajado en Tarazona, que ha pasado de 359 casos a 322 a siete días. Por último, La Almunia y Utebo, con 26 casos cada uno, han estado entre las zonas más afectadas en las últimas horas.