La asociación aragonesa de enfermos de covid persistente, en una acción conjunta junto con el resto de entidades similares que se reparten por España, ha enviado una carta al Ministerio de la Seguridad Social denunciando que algunas de las personas que sufren esta enfermedad derivada del coronavirus están siendo dadas de alta sin consultarlo previamente con los médicos que les tratan al cumplirse un año de la baja laboral. Por ello, tienen que volver al trabajo sin haberse recuperado del todo.

La situación, además, se agrava en Aragón puesto que el Salud no ha aprobado todavía el protocolo de atención para este tipo de pacientes. Eso a pesar de que la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) publicó hace varias semanas una guía clínica para guiar a los profesionales en el diagnóstico y el tratamiento de estas personas, que se enfrentan al desconocimiento y la incomprensión en muchas ocasiones.

«En junio se aprobó una Propuesta No de Ley en las Cortes y nosotros iniciamos los contactos con la Consejería de Sanidad de la DGA en febrero. Se creó un grupo de trabajo pero todavía no ha dado frutos y no existe un protocolo claro para poder tratarnos. En otras comunidades que comenzaron a trabajar más tarde ya lo tienen aprobado. Y mientras la gente sigue empeorando y otros tantos se siguen contagiando», lamentan desde Long Covid Aragón.

El 20% desarrollan síntomas a largo plazo

La SEMG, en su guía clínica, definió el covid persistente como «un complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido el covid (con diagnóstico confirmado o sin él) y que permanecen con sintomatología tras la considerada fase aguda de la enfermedad, más allá de las primeras 4/12 semanas, persistiendo en el tiempo, una vez se hayan descartado secuelas u otras posibles patologías causantes».

Los síntomas persistentes que padecen entre un 10% y un 20% de los contagiados por covid y no guardan relación con la gravedad de la enfermedad en su primera fase, pudiendo darse incluso en casos previamente asintomáticos.

Se han recopilado hasta 200 síntomas entre los afectados, tales como disnea (dificultad para respirar), cansancio extremo, dolores musculares y la dificultad para concentrarse.

Ahora, piden que se tenga en cuenta una enfermedad que ya está reconocida por el propio Ministerio de Sanidad a la hora de poder prorrogar sus bajas en el trabajo, puesto que muchos síntomas les incapacitan para trabajar.

«Demandamos prórrogas que nos permitan recuperarnos mientras avanza la investigación sobre tratamientos eficaces, así como, en los casos que lo permitan, incorporaciones paulatinas a nuestros puestos de trabajo, ya que el covid persistente no permite retomar la vida social, familiar y laboral de forma total», expresan en un comunicado.