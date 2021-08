Fernando Simón descartó este sábado hacer obligatoria la vacuna contra el covid en España y lo dijo en Aragón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, visitó Villafeliche, un pequeño pueblo en la provincia de Zaragoza en el que recibió un homenaje, la Medalla de Oro del municipio y el Premio Trevillano. La llegada del doctor a la comunidad, su tierra natal, había sido utilizada por la derecha (PP y Vox) para atacar al Gobierno central por la gestión de la pandemia, pero más allá del ruido político los vecinos de esta localidad recibieron muy bien a su mediático galardonado. Sin perder la ocasión, además, los medios allí presentes le preguntaron por la evolución de la pandemia.

«España está consiguiendo las mejores coberturas de vacunación de toda Europa y no ha sido necesario que sea obligatoria», dijo Simón, que se refirió específicamente a las residencias: «Las coberturas están por encima del 90% en estos centros. Es verdad que hay un pequeño número de personas no vacunadas y que no todos los que se vacunan desarrollan inmunidad. En estos momentos no es necesaria ninguna acción legal que haga obligatoria la vacunación».

Sobre si será necesaria una tercera dosis de la vacuna contra el covid, Fernando Simón afirmó que es una decisión que se tomará en «pocas semanas» y «no en los próximos meses». Es decir, más pronto que tarde. Habrá que inocularla, explicó, «no porque queramos», sino por que haya estudios científicos que así lo recomienden.

Simón no pudo ni quiso dedicar mucho tiempo a hablar de la gestión de la pandemia y el doctor pudo darse por satisfecho porque, a pesar de los intentos de PP y Vox por enfangar el acto de homenaje en Villafeliche, no hubo malas palabras hacia él, sino todo lo contrario: fue aplaudido en cuanto llegó a la plaza y también después del discurso que dio tras recibir los dos premios. Este último con una ovación de pie y ante casi 250 personas, el aforo máximo permitido.

Días antes de la llegada de Simón a la comunidad, el PP de la provincia de Zaragoza, que preside Ramón Celma, le había culpado directamente al doctor de todos los muertos que se han dado por el covid en Zaragoza y en los pueblos que hay en la carretera hasta Villafeliche, situado en la comarca de Calatayud. «Han fallecido casi 2.000 personas en el recorrido que hará, su medalla es una vergüenza», dijo Celma sin cortarse.

La justificación del alcalde de Villafeliche

Los improperios de los populares superaron incluso a los de Vox, cuyo portavoz en Zaragoza, Julio Calvo, se limitó a decir, entre otras cosas, que la medalla es «totalmente inmerecida» y que la profesionalidad de Simón «no ha estado a la altura del puesto que ocupa».

A pesar de las embestidas de la derecha, lo cierto es que Simón recibió un muy buen recibimiento. El alcalde de la localidad, Agustín Caro, explicó que decidieron darle el Premio Trevillano porque el doctor «representa los mismos valores» que este galardón, que no son sino «el trabajo, el sacrificio la constancia, la lucha y el respeto». «Hablé con él, me recibió en su despacho en Madrid y después de dos horas de conversación aceptó las distinciones», explicó Caro.

Simón no guarda ningún tipo de relación con este pueblo de 70 habitantes, en el que nunca había estado, según desveló, pero el alcalde siempre busca personalidades muy mediáticas a las que otorgar el Premio Trevillano para, así, tratar de dar a conocer Villafeliche. El director del Centro de Alertas comparte esta distinción con, entre otros, el cómico Arévalo, la cantante Karina, el cineasta Gaizka Urresti y el periodista Paco Ortiz Remacha. En el caso de la Medalla de Oro esta era la primera vez que se entregaba.

Además de estos premios, Simón ya fue reconocido en 2020 con el galardón Emilio Castelar de la asociación Progresistas de España. No obstante, el de Villafeliche le hizo especial ilusión. «Recibo el premio con muchísimo orgullo, en mi tierra. Hay premios que hay que aceptarlos y los hay que quieres aceptarlos. Y este es de los últimos», dijo Simón ante la prensa, que le recordó al doctor que en Zaragoza ZeC le propuso como Hijo predilecto pero PP, Cs y Vox se negaron, rompiendo así el consenso histórico que había existido con estas distinciones. «Ni me planteo si se politiza mi figura. Hoy estoy en Villafeliche y estoy feliz», zanjó.