Los resultados académicos en las asignaturas de Lengua, Matemáticas, Latín y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se vieron mermados en Aragón, el curso pasado, debido a los efectos de la pandemia. Los aprendizajes entre el alumnado de estas materias descendieron respecto a cursos anteriores, según los resultados de un estudio interno realizado a los profesores por parte del Departamento de Educación a través del Centro de Evaluación, Formación y Calidad de Aragón (Cefyca).

Esta fue una de las cuestiones, precisamente, que más preocupó a las familias el año anterior, ya que temían que las fórmulas de enseñanza basadas en la semipresencialidad afectaran al rendimiento. El estudio se realizó por etapas educativas entre el 11 y el 28 de mayo, previamente a la evaluación de junio.

La metodología consistió en que el docente, tomando como referencia lo programado en el curso sin tener en cuenta el covid, valorara del 1 al 7 el nivel de conocimiento adquirido en las materias y en las competencias generales. Los resultados fueron dispares.

En el caso de Educación Primaria, donde las clases siempre fueron presenciales, los datos son positivos. Los estudiantes de 2º, 4º y 6º obtuvieron «muy buena valoración», según el informe, en todas las competencias, especialmente en comunicación lingüística en castellano, en competencia matemática y en ciencia y tecnología. En esta etapa se hicieron 845 encuestas en 152 centros. La menor puntuación, por su parte, se dio en Competencias digitales (especialmente en 2º de Primaria, debido a su edad); en Competencias Sociales en 4º de Primaria y en Organización y Regulación del trabajo propio y en Iniciativa en el caso de 6º de Primaria. En cualquier caso, la puntuación de todas ellas superó 5.

En Secundaria, por su parte, la afección de la pandemia fue más evidente. Aquí, la semipresencialidad se mantuvo desde septiembre hasta febrero y, en este caso, hay porcentajes bajos en las asignaturas de Lengua y Matemáticas. Se trata de dos materias troncales y básicas en la educación, cuyos resultados de satisfacción, según los docentes, fueron de un 70%.

Por encima de este porcentaje, por el contrario, están los aprendizajes en Educación Plástica, Educación Física y la segunda Lengua Extranjera (Economía y Biología en el caso de 4º de ESO). En esta etapa se obtuvieron 4.104 respuestas de docentes de 174 institutos.

Diferencias en Bachillerato según el curso

En Bachillerato hay una diferenciación de datos según el curso. En 1º, donde se analizaron 29 asignaturas, la peor valorada fue Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, donde un 65% del alumnado adquirió todos los aprendizajes. También Latín se vio mermado por el covid, con un porcentaje cercano al 70%. Mientras tanto, casi todos los estudiantes alcanzaron el 100% de competencias en materias como Biología y Geología y Dibujo Técnico (por encima del 95%) y Economía e Historia, ambas con porcentajes cercanos al 90%.

Los mejores datos del estudio se dan en 2º de Bachillerato, con 20 asignaturas analizadas. De ellas, 14 están por encima del 80%. Son Biología, Geología, Historia del Arte, Química, Economía de la Empresa, Historia de España, Matemáticas, Dibujo Técnico, Lengua Castellana, Lengua Extranjera, física, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Latín.

En la etapa de Bachillerato el informe se elabora tras recogerse 1.494 respuestas de 86 centros de ambos cursos.

Las familias piden mantener los refuerzos

El estudio interno de la DGA no ha llegado a las familias. Estas, tras conocer los datos a los que ha tenido acceso este diario, consideran "imprescindible" mantener los programas de refuerzo y de apoyo "que no contribuya solo a recuperar contenidos, si no a reparar el daño emocional habido", señalaron desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).

"Suponemos que las encuestas a docentes se hacen en el marco de las instrucciones sobre adaptaciones a contenidos que se marcaron para el curso pasado. En el contexto actual de revisión del currículo, con la implantación de la Lomloe, es también una oportunidad para fijarnos en lo esencial, evaluar el contexto global y considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje no en un periodo puntual", señalaron.

"Es fundamental ese refuerzo para poder seguir con garantías de éxito ese proceso de aprendizaje en el futuro más próximo. Creemos que también es importante evaluar estos efectos con el alumnado y las familias", añadieron.