El posible acuerdo de última hora para presentar una candidatura de consenso para la presidencia del PAR se ha resquebrajado justo antes del comienzo del Congreso de este sábado. Elena Allué, la candidata del sector crítico, ha pedido al líder del lado oficialista, Arturo Aliaga, que "dé un paso atrás" para alcanzar una lista común. Aliaga ha negado que considere la opción, lo que cierra la puerta a un posible acuerdo de última hora que evitará la votación. "No me van a comprar con una presidencia honorífica o un puesto en el senado", ha señalado Aliaga. El vicepresidente del Gobierno de Aragón ha descartado de este modo quedar excluido de dicha lista de consenso, dado que no quiere "una salida por la puerta de atrás" de la política. "¿Por qué tengo que dar un paso atrás?", ha zanjado.

Ambos contendientes presentarán esta tarde sus propuestas antes de la votación de las seis de la tarde. No está nada escrito en el XV Congreso del PAR, que se celebra este fin de semana en la Feria de Zaragoza. Hasta bien entrada la noche del viernes se produjeron conversaciones y negociaciones entre el sector oficialista y los críticos del Partido Aragonés para tratar de conformar una lista de unidad después de que el actual presidente, Arturo Aliaga, y la directora general de Turismo, Elena Allué, presentaran sus candidaturas con 241 y 203 avales, respectivamente.

Se preveía que hoy por la mañana se siguiera buscando un pacto que evitara la batalla en las urnas. «Hasta el último minuto puede haber un acuerdo», confirmaron ambas partes. Pero las conversaciones duraron poco. Elena Allué le ha pedido al actual presidente que dé "un paso atrás" y ha apostado por confeccionar una candidatura única. Aliaga ha contestado con un "no" rotundo. "La exigencia es que me retire. Hombre, creo que me merezco un poco de respeto. Yo no me vendo por un plato de lentejas".

La directora general ha llegado a las 10.00 horas al recinto ferial, donde ha sido recibida con aplausos por varios compromisarios, entre otros, la portavoz del PAR en la Diputación de Teruel, Berta Zapater, y la exdirectora general del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla. En ese momento, Allué ha abierto la posibilidad, hasta el momento de la votación de las candidaturas, que será a las 18.00 horas de este sábado, de llegar a un acuerdo con Aliaga, lo que este posteriormente ha rechazado.

Elena Allué ha abogado por realizar "un cambio de rumbo" en el PAR y ha recordado que Arturo Aliaga planteó semanas atrás llegar a un consenso con una candidatura "potente". "Ha llegado el momento del paso atrás" para conformar "una candidatura única" con "oficialistas y renovadores", ha afirmado Allué, indicando: "Se dan las condiciones que él nos exigió".

La candidata ha explicado que lleva varios días "intentando llegar a una candidatura de unidad", lo que "sería ideal" porque "en las dos candidaturas hay gente magnífica, muy buena, profesional", y ha considerado que si se aunaran "las distintas sensibilidades" en una sola lista el PAR llegaría a 2023 "con una fuerza tremenda y el horizonte que se avecina sería muy esperanzador".

"Ya es una victoria haber llegado hasta aquí", ha dicho Allué, añadiendo que, "pase lo que pase, hemos dado el paso que se requería para intentar conseguir que este partido tenga futuro", ha afirmado antes de desear que el XV Congreso del PAR se lleve a cabo "con la máxima participación, que haya transparencia, una confrontación libre de ideas" y dejar atrás "las amenazas y presiones" en beneficio de "esa forma nueva de hacer política".

Los dos aspirantes a presidir el partido han expresado desde el inicio su voluntad de lograr una candidatura de «unidad» para que el partido no salga del cónclave roto, sino «fuerte». Pero el diálogo no es fácil y ayer, pese a que hubo cruce de llamadas, no se alcanzó una posición común. Las posturas quedaron alejadas y hoy no se han acercado.

Según fuentes próximas al sector crítico, se les trasladó una propuesta a los oficialistas que consistiría en la salida de Aliaga, que pasaría a ocupar la presidencia de honor del partido, y que «buena parte» de la Ejecutiva y la vicepresidencia del partido quedaran en manos de los oficialistas. Los denominados «renovadores» ostentarían, según su propuesta, la presidencia y la secretaría general.

Sin embargo, fuentes del sector oficial subrayaron que ante un planteamiento «de máximos y de vetos» por parte de los críticos, con el planteamiento «inadmisible» de que Aliaga abandone la presidencia, tras una reunión del núcleo duro del presidente se habría decidido rechazar esa proposición inicial. A ello se añade, señalaron estas fuentes, la «importante movilización» de la militancia a favor de Aliaga, lo que les haría constatar que tendría más votos que avales recogidos.

El bando del actual presidente presentó 241 avales, mientras que sus adversarios se quedaron en 203. La diferencia no permite hacer grandes lecturas y deja muchas dudas sobre lo que pueda suceder durante unas elecciones donde el voto secreto puede dar la vuelta a las certidumbres con las que creen llegar uno y otro.

Ambas partes envían un mensaje de fortaleza y optimismo de cara al público. Desde el sector oficial afirman afrontar el congreso con mucha tranquilidad, incluso seguridad en que la lista que lidera Arturo Aliaga será la ganadora, mucho más después de los numerosos apoyos que, según aseguran, han vuelto a recibir en las últimas horas. Enfrente también aseguran afrontar la jornada plebiscitaria con mucho ánimo, sobre todo tras reunir más de 200 avales en poco tiempo, circunstancia que a este sector le invita a pensar que muchos compromisarios se inclinarán finalmente por la candidatura de Elena Allué.

El congreso ha comenzado este sábado a las 9.15. Por la tarde se producirán las votaciones y alrededor de las 19.00 horas se conocerá quién será el nuevo presidente, que será proclamado el domingo por la mañana.