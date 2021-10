Las malas noticias para los trabajadores de IDL no parecen tener fin. Los representantes de los trabajadores mantuvieron este lunes su primer encuentro con la dirección de la compañía para abordar la negociación de los despidos y salieron del mismo con la sensación de que no cobrarán la nómina del mes de octubre. «Nos han dicho que no saben si cobraremos octubre», afirmó la presidenta del comité, Griselda Ramón, que se mostró estupefacta ante la respuesta dada por la dirección de la empresa.

«No sabemos para qué ha servido este encuentro», manifestó la representante de los casi 200 trabajadores que de la noche a la mañana se vieron en la calle después de que Stellantis Zaragoza rescindiera el contrato con esta compañía.

Durante el encuentro, los responsables de IDL entregaron a los sindicatos la documentación del expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a los 198 trabajadores que hasta ahora trabajaban en Figueruelas realizando labores de logística y secuenciación. Griselda Ramón aseguró que van a luchar por «las máximas condiciones» en la negociación de sus despidos, porque «teníamos contrato hasta el 31 de julio de 2023». No obstante, reconoció que no confían en una solución que mantenga sus puestos de trabajo, puesto que «Stellantis ya dijo que no iba a subrogar a nuestros trabajadores» y esta es la única actividad realizada por IDL en Zaragoza.

Escasas esperanzas

La compañía argumenta los despidos en la decisión adoptada por Stellantis de rescindir el contrato con IDL. A partir de ahora se abre el periodo de consultas para conocer en qué condiciones dejan sus empleos los trabajadores, aunque la esperanza en la negociación son más bien escasas. «¿Qué podemos esperar de una empresa que nos ha dicho que no sabe si vamos a cobrar octubre», señaló Ramón, que apeló a la movilización de la plantilla. Precisamente, los trabajadores volvieron a concentrarse este lunes en la plaza de España y el próximo miércoles lo harán ante la sede del Gobierno de Aragón para reclamar por lo que consideran justo, ya que algunos trabajadores llevaban 20 años en la empresa.

El siguiente encuentro de los sindicatos con IDL será el 3 de noviembre. Hasta entonces, la plantilla está tratando de encontrar apoyo en los partidos políticos y el próximo viernes mantendrá una reunión con el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes.