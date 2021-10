El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha denunciado la "falta de diálogo" del Gobierno Central con Aragón en relación con el anteproyecto de ley de vivienda que mañana aprobará el Consejo de Ministros y que es "competencia exclusiva" de las comunidades autónomas.

Preguntado por esta cuestión tras la presentación del "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en el área metropolitana de Zaragoza", Soro ha lamentado que no sabe "qué está haciendo el Gobierno Central" al respecto y que toda la información que tiene es por lo que lee "en los medios de comunicación".

"Espero que el Gobierno Central se plantee quedarse en su ámbito competencial y adoptar medidas en lo que las Comunidades no pueden hacer, como regular el contrato de alquiler o cuestiones que afectan a la economía", ha incidido el consejero, quien ha incidido en que su lealtad es la ciudadanía aragonesa y que cuando hay actuaciones del Ejecutivo central con las que no está de acuerdo lo debe de expresar.

Sobre la existencia o no de áreas tensionadas, Soro ha apuntado que dependerá del texto que finalmente se apruebe, al tiempo que ha manifestado su preocupación por que se legisle "pensando en Madrid y Barcelona" y no se tenga en cuenta el medio rural donde el problema es "la falta de vivienda y no la tensión de los precios".

En este sentido, se ha mostrado partidario de otro tipo de medidas, más allá únicamente de limitar solo el precio del alquiler, como el aumento del parque público de viviendas en alquiler a precio asequible y ha recordado las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón al respecto.

También ha expresado Soro la "radical oposición" del Gobierno de Aragón a la implantación de un sistema de cobro por el uso de carreteras, infraestructuras que "ya ha pagado la ciudadanía con sus impuestos" y que, si es "injusto con carácter general", es "sangrante" en la Comunidad.

Se desconoce cuándo será una realidad el desdoblamiento total de la N-232 o la finalización de las autovías A-21, A-22 y A-23, y que "se amenace" con pagar por su uso cuando no están acabadas es "injusto" para el sector del transporte, ha incidido.

A su juicio, si hay autovías y autopistas "hay que incentivar el uso" y apostar además por la seguridad vial, como se hace en Aragón, donde se destina más dinero al mantenimiento de carretas que a obra nueva.