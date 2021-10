El enfrentamiento electoral con Arturo Aliaga en el XV congreso del PAR por parte de la candidatura encabezada por Elena Allué se ha cobrado también la destitución de Javier Callizo como secretario general técnico. “Estoy estupendamente, porque entraba dentro de lo posible”, afirma. Es más, confiesa que se siente “hasta cierto punto liberado” porque “lo vivido estos últimos meses era un infierno”.

Prueba de ello es para Callizo lo acontecido el pasado fin de semana. “Estoy liberado y dolido. Nunca habíamos visto algo parecido a los de este congreso”, asegura, para criticar a continuación que “ningún presidente había aceptado el cargo con el 50% de los compromisarios”. Un final para un cónclave que califica de “tristísimo”.

Al contrario que con el caso de Allué, que ha sido informada a posteriori, Callizo se ha enterado de su destitución “cinco minutos antes” de hacerse pública, ya que el reelegido presidente del PAR le ha telefoneado. “No me ha dado razones. Él me nombra y él me puede cesar. Le agradezco la confianza. Yo simplemente le deseo lo mejor en lo personal y me duele mucho que por un empecinamiento personal el PAR esté en la situación que está”, asevera.

Más duro es Callizo con el futuro de la formación aragonesista. “El drama no son los ceses. El drama es la gestión de los dos últimos años. Eso es lo dramático. Los ceses hay que abordarlos con naturalidad”, apunta.

Javier Callizo era una de las figuras más longevas del Partido Aragonés, con "casi un cuarto de siglo" en las filas de la formación. "No he dejado de ser aragonesista y no he dejado de comprometerme con el PAR", señala. Ahora toca mirar hacia el futuro. No desvela Callizo cuál será su próximo paso dentro de la formación. "Lo primero que haré será volver a la Universidad. Ahora lo que tengo por delante es recoger mis pertenencias y volver al lugar del que procedo", responde, para asegurar después que "solo es un servidor público". "Mi compromiso con el PAR no es coyuntural. Me duele la situación a la que ha abocado al partido el ultimo congreso. Es tristísimo este final", incide el hombre que este miércoles dejará la Secretaría General Técnica. Le sustituirá otro histórico del PAR: Sergio Larraga.