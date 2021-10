El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, emitió un comunicado oficial en la mañana de este martes para dar respuesta a las acusaciones vertidas por los firmantes de las dimisiones en las tres juntas directivas de Zaragoza. Por la tarde, tras la reunión de la junta directiva del partido y antes de que se reuniera el comité autonómico, atendió a los medios de comunicación para explicar durante diez minutos los objetivos de la formación en la recta final del año, y dedicar más de quince a las preguntas de los periodistas sobre las dimisiones. Ambas respuestas pretendían contrarrestar las críticas recibidas por «falta de transparencia» y «falta de ética» e intentar zanjar el tema. "No me siento cuestionado en absoluto", insistió.

Tras una comparecencia en solitario, en la sede de la céntrica calle Pedro María Ric de Zaragoza, llegaron los apoyos. Y el lenguaje no verbal volvió a hablar, con un Víctor Serrano que fue el primero en acercarse a estrecharle la mano y a abrazar a Pérez Calvo. No en vano, Serrano se afilió al partido en enero, en sus horas más bajas, y entró a formar parte del núcleo duro de Pérez Calvo poco después.

El líder de Cs en Aragón aseguró en el comunicado oficial la «falsedad» de dos de las tres noticias publicadas en medios digitales y denunció las «verdades a medias» de otra información. «Es falso que yo, o cualquier otra persona de la actual dirección, haya manipulado mi fecha de afiliación», aseguró. Pérez Calvo se incorporó como militante el 25 de junio de 2019, mientras que algunos medios dudaban de que su llegada al partido le hubiera permitido formar parte de la lista de Inés Arrimadas para la dirección del partido. «El comité de garantías, organismo que actúa de manera autónoma e independiente del partido, me declaró apto para poder incluirme en la citada lista, en los últimos puestos por cierto», reza el comunicado.

Además, Pérez Calvo explica que el 19 de febrero de 2019 empezó a «trabajar como asesor» en el partido después de que lo fichara la anterior dirección. «Yo no llamé a ninguna puerta, ni me abrí hueco a codazos para ocupar un puesto en la lista autonómica de Ciudadanos en Aragón. A mí, la anterior dirección del partido, siendo presidente Albert Rivera y secretario de Organización, Francisco Hervías, vino a buscarme a la empresa donde yo trabajaba desde hacía casi 30 años para ofrecerme la incorporación a un proyecto político, que me ilusionó en aquel momento y que hoy me ilusiona todavía más si cabe, a pesar de los pesares», añade.

Por último, aportó la documentación de las Cortes en la que se concreta que ha informado debidamente de su declaración de bienes, lo que desmiente la última de las acusaciones. Pese a todo, Pérez Calvo no quiere revanchas. Aunque otras fuentes del partido no dan por cerrada esta crisis, de la que se esperan nuevos temblores en los próximos meses.