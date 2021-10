La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha reconocido esta mañana durante su comparecencia en las Cortes de Aragón, que desde junio se está trabajando en los nuevos pliegos de adjudicación del contrato del transporte sanitario urgente, que concluye en julio del próximo año. Para llevarlo a cabo, ha asegurado, se han puesto en marcha dos grupos de trabajo, uno con todos los sectores implicados “necesarios para realizar un buen servicio” y otro con la participación del gerente de asistencia sanitaria, el Salud, el 061 y la propia consejería, en el que se están analizando modelos de otras comunidades. Repollés ha añadido que “nos estamos adelantando un año porque tenemos la voluntad de mejora de las condiciones” y que además, este nuevo modelo “será consensuado”.

Entre las nuevas condiciones estaría la internalización de los servicios sanitarios que se produzcan en las empresas adjudicatarias del 061. Esto implicaría “cambios tanto en la dotación de personal, como en el funcionamiento de los servicios y competencias profesionales”, aseguró. Y es que desde la consejería se considera que el transporte sanitario debe tener la base en los centros de salud y que se compagine tanto la base como el trabajo en el centro con el de las ambulancias, un “modelo mixto” como puede ser el andaluz. Esto permitiría que la existencia de bases operativas y “habitáculos donde estuvieran los sanitarios”. Este modelo implica internalizar al personal como trabajador dela administración y sacar a concurso la parte logística.

Repollés ha comparecido en las Cortes a petición del Grupo Popular al objeto de informar sobre la situación actual del transporte sanitario urgente en la Comunidad autónoma de Aragón, generada tras la huelga de los profesionales, que comenzó el 8 de abril y que todavía sigue vigente con reivindicaciones como la localización de las bases, el reconocimiento de la categoría profesional, etc. Los servicios mínimos están siendo del 100%, lo que ha provocado que "no se les escuche", ha dicho la diputada del PP Ana Marín, porque "si en las calles no hubiera ambulancias, el problema se hubiera solucionado". La consejera ha hecho hincapié en que desde el departamento se proporciona la “asistencia sanitaria” y ha matizado: “Contratamos un servicio, no negociamos con los trabajadores”. Sí que se realiza, ha señalado un “control de calidad” y, ha asegurado, que el servicio se está realizando sin “merma en la calidad y cantidad del servicio al ciudadano”.

También ha dicho que, pese a que “no somos ajenos a las condiciones de trabajo de los trabajadores, no podemos influir ni inmiscuirnos en las negociaciones de los trabajadores con la actual adjudicataria, Acciona. Además, ha reconocido que las condiciones están “reguladas por el contrato y continúan en vigor” y, “se han cumplido en el momento actual”. Respecto a la huelga, ha señalado que las reivindicaciones de los trabajadores eran la “negociación del convenio colectivo y las mejoras salariales” para reiterar que “no tenemos capacidad de influir en las negociaciones”.

Protesta de los trabajadores a las puertas de la Aljafería

Mientras la consejera de Sanidad estaba compareciendo en las Cortes; los trabajadores del transporte sanitario se concentraban a las puertas de la Aljafería. José Antonio Busqueta, del Sindicato Cooperación Sindical, ha asegurado que a los grupos con los que se ha reunido que son 77 millones de dinero público por lo que el Gobierno de Aragón sí que debería “inmiscuirse y fiscalizar si se están incumpliendo los pliegos” y las condiciones de asistencia; y aquí si que es menor si los vehículos que tienen que estar localizados "están lejos de las casa de los trabajadores y estos se tienen que cambiar en su casa”. Además, asegura que se incumplen los pliegos porque a Acciona se le dio puntos por un plan de formación que “no se ha ejecutado” y por que de existe una sanción de 150.000 euros; y porque se comprometió a 22 vehículos nuevos a los seis meses de entrar y tampoco se ha cumplido, con la correspondiente penalización.