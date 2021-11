Hace ya días que corre el rumor de una Navidad sin regalos. Hay quienes incluso han preparado el terreno para evitar decepciones entre los más pequeños de la familia. Más que los Reyes Magos, lo que reina por estas fechas en el sector es la incertidumbre. Nadie sabe si se podrá satisfacer la demanda de juguetes o consolas debido a la crisis del transporte, cuyas patronales amenazan con huelga para los días previos.

«La mercancía está llegando, aunque va con un retraso considerable. La mitad de los encargos no llegan». Así lo radiografía Alicia, una de las dependientas de la juguetería Abracadabra de Zaragoza, quien comprueba cómo día tras día la campaña de Navidad se aproxima acompañada de más dudas que certezas. «Fíjate en los anuncios, muchos son los mismos que los del año pasado», apostilla la trabajadora. En general, este año triunfan los juegos de mesa, infalibles tras el confinamiento. «Los 'Superzings', los bebés llorones y los dinosaurios también arrasan», comenta Alicia.

Con la oferta juguetera bajo mínimos, habrá quien empiece a buscar alternativas de última hora. Una de ellas no irá sobre dos ruedas. No hay bicicletas. Ninguna. «Hace 15 días nos llegaron modelos que tendríamos que tener desde las Navidades pasadas», asegura Laura, una de las socias de Ciclos Aragón. Las causas de este desabastecimiento son múltiples, y se remontan a varios meses atrás. «Hay quien dice que no hay cartón para embalar. Otros dicen que faltan componentes, desde frenos hasta cuadros, cadenas o piñones», apunta la comerciante.

En Ciclos Almozara llevan seis meses sin recibir bicicletas. Fernando Murillo, propietario del negocio, asevera que la situación les ha obligado a reconvertirse casi por completo en un taller. «Faltan sobre todo las bicicletas de montaña que rondan los 900 euros, que eran un regalo muy apropiado para estas fechas», señala Murillo. «Y de crío tampoco hay. Quizás si que haya estoc de las más baratas, pero el precio de los modelos de gama media se han disparado», resume. ¿Una estimación de cuántas podrían faltar? «No me atrevo a darla porque la verdad es que faltan todas», sentencia.

El problema no es exactamente nuevo, y en lo que coinciden en estas dos tiendas zaragozanas es en que podría no solucionarse hasta 2023.

Videojuegos y consolas

Otra de las opciones que quedan para regalar estas Navidades está en el sector de los videojuegos y consolas. No obstante, la mayoría se producen en el continente asiático, lo que supone un nuevo problema a la crisis del transporte de suministros. Además, la falta de microchips también golpea con fuerza a su producción. «No sabemos si podremos atender toda la demanda para Navidad», reconoce Víctor, responsable de una tienda de la franquicia GAME en un centro comercial. «La gente escucha las noticias de que faltarán productos y está adelantando sus compras. La semana pasada fue muy buena en cuanto a ventas, muy superior a la misma de 2020», destaca el encargado. Influye, con casi total seguridad para Víctor, el exceso de ahorro durante el último año y medio.

De acuerdo con el vendedor, los productos de Sony y Microsoft [Play Station y Xbox, respectivamente] no están llegando a las tiendas. No ocurre así con productos de Nintendo, aunque la compañía china anunció que reduciría la producción de su modelo Switch en un 20% debido a la escasez de microchips.

De todos modos, no existirán problemas de abastecimiento con los videojuegos, dado que la mayoría de los que llegan a España se producen en Alemania y en otros países de Europa, por lo que el coste del transporte es bastante menor. Tampoco faltarán accesorios y complementos para ordenadores, tales como altavoces, pantallas, teclados o auriculares, muy cotizados en estas fechas navideñas.

Todo ello ha puesto en jaque la campaña de regalos. La incertidumbre reina por doquier en las tiendas especializadas. Son ya muchos los que buscan alternativas a los productos que escasean. Quizás en las librerías se encuentre una de ellas.